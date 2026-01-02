صفحه خبر لوگوبالا تابناک
نشانه‌های جانشینی دختر رهبر کره شمالی

حضور دختر رهبر کره شمالی به همراه پدرش در رویدادها و جشن‌های ویژه سال نو در پیونگ‌یانگ به گمانه‌زنی‌ها در خصوص آماده‌سازی او برای جانشینی پدرش در مقام رهبر بعدی دامن زده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۲۹
| |
2146 بازدید

نشانه‌های جانشینی دختر رهبر کره شمالی

«کیم جو آئه»، دختر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی در طول سه سال گذشته هر چه بیشتر در مراسمات رسمی و در برابر دوربین رسانه‌های دولتی این کشور آسیایی حاضر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس تصاویر منتشر شده توسط رسانه دولتی کره شمالی، در حالی که کیم جونگ اون روز پنجشنبه در مراسمات و جشن های ویژه فرا رسیدن سال ۲۰۲۶ در پیونگ یانگ همچون بازدید از مقبره «کیم ایل سونگ» و «کیم جونگ ایل»، پدر بزرگ و پدرش و شرکت در جشن ویژه سال نو همراه با آتش‌بازی و پخش سرودهای میهن‌پرستانه شرکت کرد، دخترش «کیم جو آئه» نیز همراه پدرش بود.

در یکی از این تصاویر دیده می‌شود که دختر رهبر کره شمالی به همراه پدر و مادرش نخستین بازدید علنی خود را از مقبره بنیانگذار کره شمالی یعنی کیم ایل سونگ و پسرش، کیم جونگ ایل، موسوم به «کاخ خورشید کومسوسان» را به منظور ادای احترام به این رهبران سابق انجام می‌دهد.

تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری کی‌سی‌ان‌ای، کیم جونگ اون را به همراه همسرش «ری سول جو» و دیگر مقامات ارشد در زمان حضور در تالار اصلی کاخ خورشید کومسوسان نشان داده در حالی که کیم جو آئه نیز بین والدین خود در آنجا دیده می‌شود.

حضو دختر کیم در «کاخ خورشید»؛ نشانه‌ای از جانشینی؟

رهبر کره شمالی در هر مناسبت رسمی از کاخ خورشید کومسوسان بازدید می‌کند تا به پدربزگ و پدرش ادای احترام کند.

حضورهای علنی مکرر کیم جو آئه در مقابل دوربین رسانه‌های دولتی کره شمالی در سالهای اخیر هر چه بیشتر به گمانه‌زنی‌های تحلیلگران و مقام‌های اطلاعاتی کره جنوبی درباره اینکه او به عنوان رهبر بعدی کره شمالی قرار است جانشین پدرش شود دامن زده است.

به نوشته «رویترز»، «چئونگ سئونگ چانگ»، معاون رئیس اندیشکده انستیتوی «سجونگ» معتقد است بازدید دختر رهبر کره شمالی از مقبره رهبران سابق یک اقدام حساب شده در آستانه برگزاری کنگره بعدی حزب حاکم کره شمالی بوده و قرار است در این کنگره جانشینی او به جای پدرش رسمیت پیدا کند.

«هونگ مین»، کارشناس کره شمالی در انستیتوی اتحاد مجدد ملی کره اظهار کرد کره شمالی تلاش داشته با نشان دادن همسر و دختر رهبر کره شمالی در مراسمات رسمی، تصویری از «خانواده با ثبات» او را به نمایش بگذارد.

با این حال به گفته هونگ هنوز نمی‌توان جانشینی کیم جو آئه را با توجه به نقش‌های بالقوه دیگر فرزندان کیم جونگ اون قطعی دانست.

هونگ بیان داشت: «این که کیم جو آئه به طور رسمی به عنوان جانشین تعیین شود عملا ممکن نیست. او به تازگی ۱۳ ساله شده و حتی سن او برای پیوستن به حزب حاکم کارگران نیز به حد کافی بالا نیست.»

حضو دختر کیم در «کاخ خورشید»؛ نشانه‌ای از جانشینی؟

کیم جو آئه که گمان برده می‌شود در اوایل دهه ۲۰۱۰ به دنیا آمده باشد در حالی که در جشن‌های امسال سال نوی کره شمالی شرکت کرد که در ماه سپتامبر پدرش را در سفر رسمی به پکن نیز همراهی کرد که این اولین سفر خارجی علنی او بود. کره شمالی سن او را به طور رسمی اعلام نکرده است.
 

برچسب ها
کیم جونگ اون کره‌شمالی رهبر کره شمالی کیم ایل سونگ دختر کیم اون جونگ خبر فوری
