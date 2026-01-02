صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توییت عجیب بابک زنجانی!

کد خبر: ۱۳۴۹۴۲۱
| |
4875 بازدید
توییت عجیب بابک زنجانی!
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بابک زنجانی دی ماه اغتشاش اعتراض بازاریان تاریخ اعدام
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رنجبران: حواس‌مان باشد آب در آسیاب ترامپ نریزیم
آخرین اخبار از قتل شهروند کواری در اغتشاشات
ضد انقلاب در کوار شکست خورد!
حمله توهین‌آمیز یک روزنامه به بازیکنان تیم ملی فوتبال
اعتراض در کف خیابان به معنای اغتشاش نیست
بنگلادش در شوک: اعدام نخست‌وزیر!
سود سهام بیش از ۳۱ میلیون سهامدار واریز شد
کیهان: تجمع‌کنندگان هیچ مطالبه اقتصادی ندارند!
شهردار تهران: اوج آلودگی هوا در دی ماه است
اعتراضات بازاریان تهران
رئیسی: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم
باهنر: برخی معتقدند فوت خانم امینی، پروژه دشمن را جلو انداخت / انصاری: زمینه‌های اعتراضات در داخل کشور وجود دارد
سود سهامداران کدام شرکت ها از طریق سجام واریز شد؟
واکنش حسین شریعتمداری به اتفاقات بازار تهران
بابک زنجانی و دو متهم نفتی به اعدام محکوم شدند+ویدیو
نرخ تورم دی ماه به ۲۰.۶ درصد رسید
جوان عربستانی، نیروی‌امنیتی سعودی را زیر گرفت
برنامه وزارت صنعت برای حل مشکل اصناف
وکیل بابک زنجانی: اجرای اعدام امسال بعید است
روح الله زم به حکم اعدامش اعتراض کرد
وزیرخارجه باید مشکل اصلی تحریم را حل کند!
حساب اخلالگران را از معترضان جدا می‌دانیم
یارانه دی ماه واریز شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2r
tabnak.ir/005f2r