مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: تردد در همه محورهای شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال روان است.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می دهد که تردد در محورهای چالوس ، هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) روان است. ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تردد در سایر محور های کشور روان است، برخی از محورهای استان های آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی ، اردبیل و کردستان دارای بارش برف و باران می باشند.

بنابراین گزارش محورهای شریانی پیرانشهر – تمرچین، مریوان – سقز، آزادراه پیامبر اعظم (گردنه آتا جان) مسدود است.

محورهای غیرشریانی سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت، چاهان – زرآباد نیز مسدود است. همچنین محور گنجنامه – تویسرکان دارای انسداد فصلی است.