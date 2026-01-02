صفحه خبر لوگوبالا تابناک
وام بانکی یا دام کلاهبرداری؟

در این روش، کلاهبرداران در فضای واقعی و مجازی تبلیغ می‌کنند که می‌توانند وام‌هایی با سود کم و در بازه زمانی کوتاه دریافت کنند، در حالی که در بسیاری از موارد اصلاً وامی وجود ندارد و هدف صرفاً فریب شهروندان است.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۱۱
| |
936 بازدید
وام بانکی یا دام کلاهبرداری؟

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ حجت متقی درباره مقایسه آمار کشفیات و دستگیری‌ها در حوزه جعل و کلاهبرداری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: در حوزه جعل، به واسطه رعایت ضرایب امنیتی اسناد، آموزش‌های انجام شده و اقدامات پیشگیرانه، خوشبختانه شاهد کاهش پرونده‌های وقوع جرم جعل هستیم.

کاهش جرایم جعل و افزایش کلاهبرداری‌های نوین در کشور

وی افزود: اما به دلیل رشد و پیشرفت تکنولوژی و تغییر الگوی فعالیت مجرمان، شاهد عبور آنان از جرایم سخت و خشن و ورود به جرایم نرم، از جمله کلاهبرداری‌های متنوع هستیم که همین موضوع باعث افزایش وقوع کلاهبرداری‌ها شده است.

کشف بیش از ۸۵ درصد جرایم در ۹ ماه امسال

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: با وجود این افزایش، در ۹ ماهه امسال همکاران ما در سراسر کشور موفق شده‌اند بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری را کشف کنند.

سرهنگ متقی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این جرایم، گفت: فراوانی جرایم جعل و کلاهبرداری به‌ واسطه وسعت و جمعیت، در استان‌های مرکزی از جمله تهران و شهرها و شهرستان‌های حومه بیشتر است. البته در برخی عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری‌های مرتبط با وام یا کاریابی و استخدام، ممکن است در استان‌هایی که وضعیت اشتغال و شهرنشینی به نسبت مرکز شرایط مطلوب‌تری ندارند، آمار وقوع این نوع جرایم بالاتر باشد.

وی یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری در جامعه را فروش وام یا فروش امتیاز وام عنوان کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران در فضای واقعی و مجازی تبلیغ می‌کنند که می‌توانند وام‌هایی با سود کم و در بازه زمانی کوتاه دریافت کنند، در حالی که در بسیاری از موارد اصلاً وامی وجود ندارد و هدف صرفاً فریب شهروندان است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: این افراد با بهانه‌هایی مانند دریافت کارمزد یا هزینه‌های اولیه پیگیری امور اداری، مبالغی را از مالباختگان دریافت می‌کنند. این آگهی‌ها گاه به صورت نصب تراکت و آگهی در معابر عمومی و محل‌های پرتردد منتشر می‌شود و جامعه هدف آن‌ها ممکن است هزاران نفر باشد.

سرهنگ متقی با بیان مثالی گفت: در برخی موارد، برای دریافت وام‌های ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی، مبالغی مانند یک یا دو میلیون تومان به عنوان هزینه اداری دریافت می‌شود که شاید پیگیری آن برای هر مالباخته به تنهایی چندان مقرون به صرفه به نظر نرسد، اما وقتی این ارقام در تعداد زیاد ضرب می‌شود، مبالغ بسیار بالایی نصیب کلاهبرداران می‌شود.

وی افزود: روش دیگر، فروش امتیاز وام است، در حالی که بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و بانک‌های زیرمجموعه، واگذاری وام شرایط مشخصی دارد و خرید امتیاز وام تنها باید از طریق مسیر قانونی بانک‌ها پیگیری شود. معمولاً این تسهیلات فقط به فرد واجد شرایط یا بستگان درجه یک او تعلق می‌گیرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده، گفت: در این زمینه جلساتی با همکاران در بانک مرکزی برگزار شده و از دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها نیز درخواست شده آگهی‌های مشکوک نصب شده در فضای شهری را جمع‌آوری کنند. همچنین با سایت‌ها و شبکه‌های فعال در فضای مجازی که این آگهی‌ها را منتشر می‌کنند، جلساتی برگزار و هشدارهای لازم داده شده است.

شهروندان دریافت وام را از مسیرهای قانونی و از طریق بانک‌ها پیگیری کنند

سرهنگ متقی در پایان با توصیه به شهروندان تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نیاز مردم به تسهیلات، از همه شهروندان درخواست می‌کنیم موضوعات مربوط به دریافت وام را صرفاً از مسیرهای قانونی و از طریق بانک‌ها پیگیری کنند تا گرفتار شگردهای کلاهبرداران نشوند.

 

وام وام بانکی کلاهبرداری جعل جرم تسهیلات فروش وام خرید وام
