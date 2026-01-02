تسلیت عراقچی به مناسبت شهادت مرزبان دلیر ایران

آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در پیامی شهادت مرزبان فداکار میهن، رحیم مجیدی، را تسلیت گفت.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در پیامی شهادت مرزبان فداکار میهن، رحیم مجیدی، را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مرزبان فداکار، رحیم مجیدی، را که در حین انجام وظیفه مرزبانی و پاسداری از تمامیت سرزمینی ایران، در کولاک و برف سنگین مناطق مرزی استان کردستان جان خود را فدای میهن کرد، به خانواده محترم و هم‌رزمان ایشان، مردم شریف و نجیب استان کهگیلویه و بویراحمد و همه ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید، ایثار و ازخودگذشتگی مرزبانان کشور که در سخت‌ترین شرایط طبیعی و امنیتی، بی‌وقفه پاسدار آرامش و امنیت مردم ایران هستند، در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات، و برای خانواده داغدار ایشان صبر و بردباری مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران