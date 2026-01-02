صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت‌های تازه در پرونده اغتشاشات اخیر

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در واکنش به بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی در شهرستان‌های ازنا و دلفان، گفت: دادستان‌های شهرستان‌های مذکور مأموریت یافته‌اند تا ضمن تشکیل پرونده‌های قضایی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری نمایند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۰۹
| |
8088 بازدید
بازداشت‌های تازه در پرونده اغتشاشات اخیر

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه، تصریح کرد: هیچ‌گونه مماشات و تسامحی در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتار‌های اخلال‌گرایانه که موجبات تهدید نظم عمومی و امنیت شهروندان را فراهم آورد، پذیرفتنی نیست و دادستان‌ها موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت و قاطعیت کامل نسبت به این موارد اقدام نمایند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی و آرامش عمومی از حقوق اساسی مردم است، خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به این حقوق، با واکنش سریع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی و نهاد‌های امنیتی تأکید کرد و افزود: این هماهنگی، ضامن تحقق عدالت و برخورد مؤثر با عناصر فرصت‌طلب و قانون‌گریز است.در اجرای این دستور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مذکور مأموریت یافته‌اند تا ضمن تشکیل پرونده‌های قضایی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری نمایند تا در عین رعایت دقیق حقوق قانونی متهمان، احکام بازدارنده و عادلانه صادر شود.

بر اساس گزارش‌ها، در روز‌های گذشته و در پی برخی تحرکات غیرقانونی، تعدادی از مخلان امنیت عمومی توسط نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی شناسایی و دستگیر شده‌اند.رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در مسیر اجرای عدالت و حفظ امنیت عمومی گام برمی‌دارد و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی و اغتشاش‌آمیز، آرامش و آسایش مردم شریف لرستان را خدشه‌دار کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اغتشاش ازنا دلفان دستگیری بازداشت اغتشاشگران خبر فوری سیاسی امنیت
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین اخبار از قتل شهروند کواری در اغتشاشات
دستگیری اغتشاشگران مسلح به سلاح گرم در شیراز
متلاشی شدن دو تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
جواد علیکردی بازداشت شد
رونالدینیو دوباره دستگیر شد!
۳ کشته و ۱۷ زخمی در حمله به مقر پلیس ازنا
دستگیری ۱۵۵ نفر در حوادث سمنان / ۲۶ نفر خانم بودند
عامل تحریک به اغتشاش در جنگ ۱۲ روزه دستگیر شد
کشف باند فساد سازمان یافته
بازداشت عوامل ضرب و شتم یک زن مقابل مدرسه ۱۳ آبان
بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان در یاسوج
سه اغتشاشگر دیگر در ایذه بازداشت شدند
دستگیری عناصر مرتبط با اغتشاشگران در کرج
جیب‌بری خانوادگی در جنوب شهر تهران
قاچاقچیان چوب در ازنا دستگیر شدند
بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی در مشهد
دستگیری اعضای یک تیم خرابکار در کردستان
پسرخاله بشار اسد دستگیر شد
نقض قرار بازداشت موقت سیاسی بی نتیجه ماند
معاون سابق وزارت صمت بازداشت شد
«فاطمه سپهری» از دعوت‌کنندگان به آشوب بازداشت شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2f
tabnak.ir/005f2f