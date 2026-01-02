صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عکس | تصاویری جالب از جاده چالوس آمریکایی‌ها!

یکی از جاده های کوهستانی زیبا که آن هم شهرتی به هم رسانده، جاده هاوکز نست نیویورک است که گویی همزاد جاده چالوس است در آن سوی اقیانوس!
تصویری از جاده چالوس در آستانه پاییز

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، جاده های کوهستانی، همان اندازه که پر خطرند، آکنده از زیبایی هم هستند؛ نمونه اش جاده چالوس ایران که یکی از زیباترین جاده های میهن مان است و در هر فصلی، جلوه ای خاص از شکوه مرکب کوه و جنگل و رودخانه را به نمایش می گذارد.

یکی از جاده های کوهستانی زیبا که آن هم شهرتی به هم رسانده، جاده هاوکز نست نیویورک است که گویی همزاد جاده چالوس است در آن سوی اقیانوس!

این جاده که در امتداد رودخانه دلاویر کشیده شده و با پیچ‌های نرم، صخره‌های سنگی و چشم‌اندازهای باز، تجربه‌ای منحصربه‌فرد از رانندگی و تماشای طبیعت را فراهم می‌کند. این مسیر کوتاه اما تماشایی، به‌ویژه در فصل پاییز با رنگ‌های گرم برگ‌ها و در زمان طلوع یا غروب خورشید، جلوه‌ای سینمایی پیدا می‌کند و به همین دلیل همواره مورد توجه عکاسان، گردشگران و علاقه‌مندان به جاده‌های منظره‌دار قرار داشته است؛ جایی که ترکیب مه، رودخانه و پیچ‌های جاده، حس آرامش و عظمت طبیعت را هم‌زمان منتقل می‌کند. با هم این جاده را تماشا می کنیم:

آمریکا جاده چالوس جاده کوهستانی جاده زیبا نمای هوایی
