سومالی لند، میزبانی از فلسطینیان غزه و برپایی تاسیسات نظامی رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.

واکنش سومالی لند به ادعاهای ضد فلسطینی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه سومالی لند روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعاها درباره میزبانی سومالی لند از فلسطینیان غزه بی‌اساس است.

سومالی لند اتهامات درباره موافقت با میزبانی از تاسیسات نظامی رژیم صهیونیستی یا میزبانی از فلسطینیان از غزه در مقابل به رسمیت شناختن این منطقه جدایی طلب توسط رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.

سومالی لند تاکید کرد که تعامل با تل آویو صرفاً دیپلماتیک و با احترام کامل به قانون بین‌الملل است.

«عبدالرحمن ظاهر آدم»، وزیر خارجه سومالی لند نیز تاکید کرد که مذاکراتی در این خصوص انجام نداده است.

پیش از این «حسن شیخ محمود»، رئیس جمهور سومالی گفته بود که سومالی لند در مقابل به رسمیت شناخته شدن از سوی رژیم صهیونیستی، ۳ شرط میزبانی فلسطینیان، برپایی پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در ساحل خلیج عدن و پیوستن به توافقات عادی‌سازی روابط را پذیرفته است.

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرده بود که این رژیم سومالی لند را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است.