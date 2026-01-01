صفحه خبر لوگوبالا تابناک
فوت مشکوک مرد ۳۷ ساله در لنجان/دستگیری مظنونان

مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان به نقل از پلیس آگاهی از فوت مشکوک فردی ۳۷ ساله در شهر فولادشهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۷۱
| |
2807 بازدید
فوت مشکوک مرد ۳۷ ساله در لنجان/دستگیری مظنونان

به گزارش تابناک، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان به نقل از پلیس آگاهی از فوت مشکوک فردی ۳۷ ساله در شهر فولادشهر خبر داد.

در بررسی‌های اولیه مشخص شده این فرد در شامگاه چهارشنبه دهم دی ماه با فرد یا افراد ناشناسی درگیر و مقابل درب منزلش مصدوم شده که پس از مشاهده حادثه توسط افراد خانواده به بیمارستان منتقل شد.

پلیس با اشاره به تحقیقات گسترده در این خصوص بیان داشت: هویت ضارب یا ضاربینِ این فرد هنوز مشخص نشده، ولی احتمال درگیری بر سرِ اختلافات شخصی در این خصوص متصور است.

دستگیری مظنونان به قتل

در این حال، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان از دستگیری چند مظنون به قتل فرد ۳۷ ساله‌ای به نام داریوش انصاری در فولادشهر خبر داد.

پلیس با اشاره به آغاز تحقیقات در این خصوص اعلام کرد: چند مظنون به قتل این فرد شناسایی و دستگیر شده‌اند.

پلیس با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، ابراز کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

اصفهان لنجان درگیری مرگ مشکوک قتل
