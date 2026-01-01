صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ترامپ، نماینده خود در اوکراین را «احمق» خطاب کرد!

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ناشناس گزارش داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، کیت کلوگ، نماینده ویژه خود در امور اوکراین را به دلیل حمایت علنی از رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، «احمق» خطاب کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، رویترز در ماه نوامبر ادعا کرد که کلوگ قصد دارد از سمت خود کناره‌گیری کند. این روزنامه این ژنرال بازنشسته ارتش را به عنوان «گوش شنوای دلسوز» در دولت ترامپ که به طرفداری از اوکراین گرایش دارد، توصیف کرد و کناره‌گیری قریب‌الوقوع او را «خبری ناخوشایند» برای کی‌یف خواند.

نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشت: تنش‌ها بین ترامپ که امیدوار به حل و فصل دیپلماتیک سریع مناقشه اوکراین بود، و کلوگ از فوریه سال گذشته پدیدار شده بود.

در آن زمان، رئیس جمهور آمریکا به زلنسکی حمله کرد و او را «دیکتاتوری بدون انتخابات» خواند. رهبر اوکراین با استناد به حکومت نظامی اعمال شده در این کشور به دلیل درگیری با روسیه، از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید خودداری نموده است.

اما کلاگ از رویکرد ترامپ و توصیف او از زلنسکی حمایت نکرد و در عوض پستی در تمجید از رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و او را «رهبر آماده به نبرد و شجاعِ ملتی در حال جنگ» توصیف کرد.

دو مقام ناشناس به این نشریه گفتند وقتی کلاگ کمی بعد از آن به کاخ سفید رفت، ترامپ با عصبانیت از او پرسید: پس شما زلنسکی را آماده به خدمت و شجاع می‌دانید؟

به گفته منابع مطلع، کلوگ در پاسخ گفت: قربان! همین‌طور است. این یک مبارزه موجودیتی و حیاتی در خاک اوکراین برای بقای ملت اوست. آخرین باری که یک رئیس جمهور آمریکا با چنین چیزی روبرو شد، کِی بود؟ آبراهام لینکلن بود.

مقام‌های آمریکایی ادعا کردند که ترامپ بعداً در گفت‌وگو با دیگر دستیارانش، در مورد کلوگ گفته است که «او یک احمق است».

نیویورک تایمز نوشت که افراد نزدیک به جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، کلوگ را «یک یادگار جنگ سرد» می‌دانستند و گمان می‌کردند که روسیه «هرگز با او همکاری نخواهد کرد».

این روزنامه افزود که از نظر آنها، پیشنهادهای وی برای حل و فصل مناقشه، از جمله آتش‌بس بدون قید و شرط، ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و افزایش تحریم‌ها علیه مسکو، تنها باعث طولانی شدن جنگ می‌شد، در حالی که واشنگتن باید از اوضاع «تنش‌زدایی» می‌کرد.

کلوگ سال گذشته چندین سفر به کی‌یف داشت، اما هرگز به مسکو سفر نکرد. او همچنین در دیدار ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسی، در آلاسکا در ماه اآگوست و همچنین آخرین مذاکرات بین روسای جمهور آمریکا و اوکراین در مار-ئه-لاگو، فلوریدا، در روز یکشنبه غایب بود.

