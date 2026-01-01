صفحه خبر لوگوبالا تابناک
۳ کشته و ۱۷ زخمی در حمله به مقر پلیس ازنا

گروهی از اغتشاشگران با سوء استفاده از تجمع اعتراضی مردم در ازنا در استان لرستان به مقر پلیس حمله‌ور شدند که در جریان این درگیری ۳ تن کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۶۶
| |
8831 بازدید

۳ کشته و ۱۷ زخمی در حمله به مقر پلیس ازنا

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حوالی ساعت ۱۸ امروز گروهی از اغتشاشگران با سوء استفاده از تجمع اعتراضی مردم در ازنا در استان لرستان به مقر پلیس حمله‌ور شدند که در جریان این درگیری ۳ تن کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند.

در جریان این درگیری اغتشاشگران با انواع سلاح سرد و گرم به قصد خلع سلاح مامورین و حمله به اسلحه‌خانه وارد مقر انتظامی می‌شوند که منجر به درگیری می‌شود  

اغتشاشگران در جریان این یورش ضمن سنگ‌پراکنی به نیروهای پلیس تعدادی از ماشین‌های پلیس را تخریب و به آتش کشیدند.

پلیس اعلام کرده است که از اغتشاشگران سلاح گرم ضبط کرده است.

لرستان ازنا ناآرامی ها اغتشاش اعتراضات درگیری حمله مقر پلیس کشته و زخمی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
