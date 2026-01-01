گروهی از اغتشاشگران با سوء استفاده از تجمع اعتراضی مردم در ازنا در استان لرستان به مقر پلیس حمله‌ور شدند که در جریان این درگیری ۳ تن کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند.

۳ کشته و ۱۷ زخمی در حمله به مقر پلیس ازنا

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حوالی ساعت ۱۸ امروز گروهی از اغتشاشگران با سوء استفاده از تجمع اعتراضی مردم در ازنا در استان لرستان به مقر پلیس حمله‌ور شدند که در جریان این درگیری ۳ تن کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند.

در جریان این درگیری اغتشاشگران با انواع سلاح سرد و گرم به قصد خلع سلاح مامورین و حمله به اسلحه‌خانه وارد مقر انتظامی می‌شوند که منجر به درگیری می‌شود

اغتشاشگران در جریان این یورش ضمن سنگ‌پراکنی به نیروهای پلیس تعدادی از ماشین‌های پلیس را تخریب و به آتش کشیدند.

پلیس اعلام کرده است که از اغتشاشگران سلاح گرم ضبط کرده است.