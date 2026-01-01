معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان از سوءاستفاده تعدادی افراد اوباش از تجمع معیشتی امروز در خیابان مطهری خرم‌آباد خبر داد و گفت: با هوشیاری مأموران، یکی از عناصر اصلی که حامل سلاح گرم بود، دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از خرم‌آباد، یوسف احمدی‌پور، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان امشب در حاشیه دستگیری یک اغتشاشگر در محل انتظامی خرم‌آباد، از سوءاستفاده تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصت‌طلب از تجمع معیشتی امروز در خیابان مطهری خرم‌آباد خبر داد و گفت: با هوشیاری مأموران، یکی از عناصر اصلی که حامل سلاح گرم بود، دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در خیابان مطهری خرم‌آباد، تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که متأسفانه تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصت‌طلب با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و با هدف ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و کشته‌سازی، با حافظان امنیت درگیر شدند.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان، این افراد که برخی از آنان به سلاح سرد و گرم مجهز بودند، با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی، شناسایی شدند که در همین راستا یکی از عناصر اصلی که حامل کلت کمری بود، دستگیر و اوضاع به‌طور کامل تحت کنترل قرار گرفت.

احمدی‌پور با تأکید بر احترام مجموعه انتظامی به مطالبات قانونی مردم تصریح کرد: دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از عناصر خودفروخته در پی کشته‌سازی و ایجاد التهاب در جامعه هستند و از شهروندان فهیم تقاضا داریم ضمن هوشیاری، به‌ویژه مراقب فرزندان خود باشند تا در دام این جریان‌ها قرار نگیرند.