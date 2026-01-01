مشکل ویزای آمریکا برای ۴ کشور حاضر در جام جهانی

به گزارش تابناک، مهدی تاج درباره آخرین وضعیت اعتراض‌های فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از اقدامات مربوط به همجنسگرایی در حاشیه دیدار ایران و مصر در جام جهانی اظهار کرد: در سیاتل یک گروه محلی می‌خواهند کنگره‌ای برگزار کنند که ما و مصر مخالف هستیم و هر ۲ به فیفا نامه مکتوب زدیم. جدی اعتراض کردیم و تصور خود من این است که این موضوع حل خواهد شد.

وی افزود: درباره ویزای بازیکنان هم تصور می‌کنم برای همگی آنها ویزا صادر می‌شود اما آمریکا به کشور عزیز ما حمله کرده و متخاصم و کینه‌جو است. با این حال امور خود را طی می‌کنیم و با فیفا ارتباط داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: بعید می‌دانم بتوانند مشکلی درست کنند، رئیس‌جمهور آمریکا به شهروندان ایران و چهار کشور دیگر حاضر در جام جهانی اجازه ویزا نمی‌دهد ولی ما در حال رایزنی هستیم.

تاج ادامه داد: به فیفا نامه زده و ادله خود را آورده‌ایم‌. در بخش هواداری مشکلاتی داریم و در هر بازی حدود ۵۷۰۰ بلیت داریم که پشت دروازه‌هاست. روز گذشته آخرین فرصت بود که به فیفا نامه زده‌ و اعلام کردیم این بلیت‌ها را دریافت می‌کنیم و خودمان هم آنها را می‌فروشیم. اگر توانستیم به ایرانی‌هایی که می‌توانند به آمریکا بروند می‌دهیم و اگر نشد به ایرانی‌های مقیم آمریکا یا افرادی که خارج از کشور هستند و می‌توانند از بازی‌ها بازدید کنند می‌فروشیم.