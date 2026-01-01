صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مشکل ویزای آمریکا برای ۴ کشور حاضر در جام جهانی

رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت صدور ویزا برای اعضای تیم ملی در سفر به آمریکا توضیحاتی را ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۵۲
| |
2736 بازدید
مشکل ویزای آمریکا برای ۴ کشور حاضر در جام جهانی

به گزارش تابناک، مهدی تاج درباره آخرین وضعیت اعتراض‌های فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از اقدامات مربوط به همجنسگرایی در حاشیه دیدار ایران و مصر در جام جهانی اظهار کرد: در سیاتل یک گروه محلی می‌خواهند کنگره‌ای برگزار کنند که ما و مصر مخالف هستیم و هر ۲ به فیفا نامه مکتوب زدیم. جدی اعتراض کردیم و تصور خود من این است که این موضوع حل خواهد شد.

وی افزود: درباره ویزای بازیکنان هم تصور می‌کنم برای همگی آنها ویزا صادر می‌شود اما آمریکا به کشور عزیز ما حمله کرده و متخاصم و کینه‌جو است. با این حال امور خود را طی می‌کنیم و با فیفا ارتباط داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: بعید می‌دانم بتوانند مشکلی درست کنند، رئیس‌جمهور آمریکا به شهروندان ایران و چهار کشور دیگر حاضر در جام جهانی اجازه ویزا نمی‌دهد ولی ما در حال رایزنی هستیم.

تاج ادامه داد: به فیفا نامه زده و ادله خود را آورده‌ایم‌. در بخش هواداری مشکلاتی داریم و در هر بازی حدود ۵۷۰۰ بلیت داریم که پشت دروازه‌هاست. روز گذشته آخرین فرصت بود که به فیفا نامه زده‌ و اعلام کردیم این بلیت‌ها را دریافت می‌کنیم و خودمان هم آنها را می‌فروشیم. اگر توانستیم به ایرانی‌هایی که می‌توانند به آمریکا بروند می‌دهیم و اگر نشد به ایرانی‌های مقیم آمریکا یا افرادی که خارج از کشور هستند و می‌توانند از بازی‌ها بازدید کنند می‌فروشیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی تاج فدراسیون فوتبال جام جهانی آمریکا تیم ملی فوتبال ویزا ویزای آمریکا
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح تاج درباره موضوع ویزای آمریکا
هیئت ۳ نفره قرعه‌کشی جام جهانی چطور ۹ نفره شد؛ مشتاقان ویزای آمریکا پشت‌گیت
تحریم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی مقام‌های ایرانی
تیم ملی از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد
از تاج و نبی تا عراقچی؛ جام‌جهانی سیاسی یا سیاست پیشگیری از سنگ‌اندازی آمریکا
قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!
گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!
جزئیات جلسه مهدی تاج در حوزه علمیه قم!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1k
tabnak.ir/005f1k