رئیس دفتر پزشکیان مجبور به توضیح شد!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «محسن حاجی میرزایی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به برخی برداشت‌هایی که از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده است، گفت: صرف‌نظر از فرآیند معرفی و انتخاب وزرا، رئیس‌جمهور با قوت از همه اعضای کابینه خود حمایت می‌کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: مجموعه دولت در قامت یک تیم منسجم و هماهنگ، در حال تلاش بی وقفه با تلاش مستمر و بی‌وقفه برای حل مشکلات مردم است.

گفتنی است، رئیس‌جمهور صبح امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران در جلسه نسبت به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، گفت: برای وزارت جهاد شخص دیگری را انتخاب کرده بودیم، مجلس به ما گفت آقای نوری قزلجه خوب است و ما بر اساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس که به تصور ما کارشناسان و منتخبان مردم در آنجا مستقر هستند، ایشان را انتخاب کردیم.