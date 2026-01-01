صفحه خبر لوگوبالا تابناک
رئیس دفتر پزشکیان مجبور به توضیح شد!

رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی برداشت ها از اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۵۰
| |
29596 بازدید
|
۷
رئیس دفتر پزشکیان مجبور به توضیح شد!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «محسن حاجی میرزایی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به برخی برداشت‌هایی که از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده است، گفت: صرف‌نظر از فرآیند معرفی و انتخاب وزرا، رئیس‌جمهور با قوت از همه اعضای کابینه خود حمایت می‌کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: مجموعه دولت در قامت یک تیم منسجم و هماهنگ، در حال تلاش بی وقفه با تلاش مستمر و بی‌وقفه برای حل مشکلات مردم است.

گفتنی است، رئیس‌جمهور صبح امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران در جلسه نسبت به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، گفت: برای وزارت جهاد شخص دیگری را انتخاب کرده بودیم، مجلس به ما گفت آقای نوری قزلجه خوب است و ما بر اساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس که به تصور ما کارشناسان و منتخبان مردم در آنجا مستقر هستند، ایشان را انتخاب کردیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۷
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
17
پاسخ
از عملکرد نادرست هیچ کس نمی تواند دفاع کند،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
15
پاسخ
ایشان طوری صحبت کردند که حتی شما هم مقبول ایشان نیستید و از طرف افرادی معرفی شده اید .
راضیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
14
پاسخ
ادمهای بودار را انتخاب می کنید مجلس نمی پذیره، همتی ، فرزین، همتی ، فرزین، همتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
23
پاسخ
عذرخواهی از مردم
استعفا همگی
ترک ایران
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
16
پاسخ
تمامی شماها جای توزیع ندارید سکوت کنید فقظ گرچه‌ سکوت تمامی شماها
برای مردم سردردی بیش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
1
17
پاسخ
اکثروزرامثل خود پزشکیان هستن فقط لب ودهنن
شما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
2
22
پاسخ
اقای پزشکیان شما که عرضه ریاست جمهوری رو نداشتید چرا رییس جمهور شدید.
