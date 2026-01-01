دستگیری ۳۰ عامل اختلال و ناآرامی در اعتراضات ملارد
به گزارش تابناک، منصور سالکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته و در پی رصدهای دقیق و اقدامات هماهنگ دستگاههای امنیتی، ۳۰ نفر از افرادی که با سوءاستفاده از فضای اعتراضات مردمی، اقدام به ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی در شهرستان ملارد کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: حق اعتراض قانونی شهروندان کاملاً به رسمیت شناخته شده است، اما متأسفانه برخی افراد با نیتهای مخرب تلاش کردند این حق قانونی را به ابزاری برای برهمزدن آرامش عمومی تبدیل کنند که این موضوع به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار ملارد با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد تعدادی از دستگیرشدگان غیربومی بودهاند، تصریح کرد: برخی از این افراد از شهرستانهای مجاور وارد ملارد شده بودند و با برنامهریزی قبلی درصدد تشدید ناآرامیها بودند که هماکنون در اختیار نهادهای ذیربط قرار دارند و پرونده آنها در حال رسیدگی قضائی است.
سالکی ادامه داد: همچنین تعدادی دیگر از عوامل مرتبط با این اقدامات شناسایی شدهاند.
وی با هشدار نسبت به تلاش برخی جریانها برای جذب و فریب جوانان گفت: بر اساس گزارشهای موجود، برخی از این افراد در تلاش بودند جوانان و افراد کماطلاع را با وعدهها و فضاسازیهای کاذب با خود همراه کنند. از جوانان فهیم شهرستان ملارد انتظار داریم با هوشیاری کامل، اجازه سوءاستفاده به جریانهای مخرب را ندهند.
معاون فرماندار ملارد در پایان از شهروندان خواست همکاری لازم را با دستگاههای مسئول داشته باشند و خاطرنشان کرد: از مردم شریف ملارد درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مراجع قانونی و دستگاههای امنیتی ذیربط گزارش دهند تا آرامش و امنیت پایدار شهرستان حفظ شود.