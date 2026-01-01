جزئیات انفجار سوئیس در جشن سال نو میلادی + عکس

مقام‌های سوئیسی اعلام کردند که تعداد تلفات انفجار مرگبار بامداد امروز در کلوبی در پیست اسکی لوکس کرانس-مونتانا، به حدود ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، هنوز علت انفجار و آتش‌سوزی جشن سال نو در یک کلوب در پیست اسکی کرانس-مونتانا در جنوب غربی سوئیس مشخص نیست، اما مقام‌ها اعلام کردند که به نظر می‌رسد ماهیتی اتفاقی داشته باشد.

دادستان بئاتریس پیلود در یک نشست خبری گفت که «در حال حاضر این حادثه را آتش‌سوزی در نظر می‌گیریم و احتمال حمله را بررسی نمی‌کنیم» اما افزود تحقیقات کامل آغاز شده است.

استفان گانزر، رئیس امنیت کانتون وله هم گفت که برخی از قربانیان، اتباع کشورهای دیگر هستند. به گفته رئیس پلیس این منطقه فردریک گیسلر، «برآورد تعداد مجروحان، حدود ۱۰۰ نفر است که بیشترشان به‌شدت آسیب دیده‌اند».

وزارت امور خارجه ایتالیا می‌گوید که بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس سوئیس، حدود ۴۰ نفر جان باخته‌اند؛ اما گیسلر از اعلام رقم دقیق خودداری کرد و گفت «متأسفانه ده‌ها نفر جان باخته‌اند».

رئیس‌جمهور سوئیس گای پارملین در پیامی در شبکه ایکس، ضمن ابراز همدردی، گفت که «آنچه قرار بود لحظه‌ای سرشار از شادی باشد، در نخستین روز سال در کرانس-مونتانا به سوگی بدل شد که سراسر کشور و فراتر از آن را دربر گرفته است».

وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تاجانی بر اساس اطلاعات دریافتی، احتمال وقوع آتش‌سوزی بر اثر آتش‌بازی سال نو را مطرح کرده است.