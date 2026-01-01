دستگیری عوامل اخلالگر در تجمعات اعتراضی کرمانشاه
به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پی تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز اخیر در شهر کرمانشاه که با محوریت مطالبات معیشتی شهروندان برگزار شد، نیروهای امنیتی با همکاری مردم موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل وابسته به گروهکهای معاند و اپوزیسیون خارجنشین شدند.
در این عملیات تعداد ۷ نفر از افرادی که تلاش داشتند مسیر اعتراضات قانونی و مردمی را به سمت آشوب و اغتشاش سوق دهند، دستگیر شدند.
در بررسیهای اولیه مشخص شد این افراد با هدف سوءاستفاده از فضای مطالبات مردمی، در صدد ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش عمومی بودهاند.
همچنین اعلام شده است که یکی از افراد دستگیرشده مسلح بوده و این موضوع اهمیت هوشیاری شهروندان و اقدام بهموقع نیروهای امنیتی را دوچندان میکند.
نیروهای امنیتی از عموم شهروندان خواستند با هوشیاری کامل، نسبت به تحرکات مشکوک افراد سودجو و مخلان امنیت جامعه حساس باشند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مراجع ذیربط اطلاعرسانی کنند تا آرامش و امنیت عمومی استان حفظ شود.