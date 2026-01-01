صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری عوامل اخلالگر در تجمعات اعتراضی کرمانشاه

به دنبال تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز در کرمانشاه، ۷ نفر از افراد وابسته به گروهک‌های معاند که قصد ایجاد اغتشاش داشتند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۲۸
| |
2814 بازدید
دستگیری عوامل اخلالگر در تجمعات اعتراضی کرمانشاه

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پی تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز اخیر در شهر کرمانشاه که با محوریت مطالبات معیشتی شهروندان برگزار شد، نیروهای امنیتی با همکاری مردم موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل وابسته به گروهک‌های معاند و اپوزیسیون خارج‌نشین شدند.

در این عملیات تعداد ۷ نفر از افرادی که تلاش داشتند مسیر اعتراضات قانونی و مردمی را به سمت آشوب و اغتشاش سوق دهند، دستگیر شدند.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد این افراد با هدف سوءاستفاده از فضای مطالبات مردمی، در صدد ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش عمومی بوده‌اند.

همچنین اعلام شده است که یکی از افراد دستگیرشده مسلح بوده و این موضوع اهمیت هوشیاری شهروندان و اقدام به‌موقع نیروهای امنیتی را دوچندان می‌کند.

نیروهای امنیتی از عموم شهروندان خواستند با هوشیاری کامل، نسبت به تحرکات مشکوک افراد سودجو و مخلان امنیت جامعه حساس باشند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کنند تا آرامش و امنیت عمومی استان حفظ شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمانشاه تجمع اعتراضات گروهک های معاند دستگیری
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری ۱۴ عضو شبکه سازمان‌یافته تولید مواد منفجره
درخواست خانواده کشته‌شدگان ناآرامی‌های لردگان + فیلم
۳ کشته و ۱۷ زخمی در حمله به مقر پلیس ازنا
دستگیری یک اغتشاشگر با کلت کمری در خرم‌آباد
دستگیری ۳۰ عامل اختلال و ناآرامی در اعتراضات ملارد
واکنش شریفی مقدم به حاشیه‌سازی‌ ضدانقلاب علیه او
بازداشت۲۰نفردر اغتشاش شب گذشته کوهدشت لرستان
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به تجمعات اعتراضی
تکذیب کشته شدن یک نفر در حمله به فرمانداری فسا
دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران آزاد شدند
شهادت یکی از بسیجیان در لرستان به دست اغتشاشگران
تصویری از بسیجی به شهادت رسیده در کوهدشت لرستان
واکنش حسن یزدانی به اعتراضات چند روز اخیر
بازداشت ۷ عامل گروهک‌های معاند در تجمعات اخیر
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1M
tabnak.ir/005f1M