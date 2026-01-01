صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش مجلس به اظهارات پزشکیان درباره وزیر کشاورزی

امروز در حاشیه نشست فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چهارمحال و بختیاری با رئیس‌جمهور، بحث‌هایی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و نحوه انتخاب وزیر مطرح شد؛ پزشکیان از فشار مجلس برای معرفی وزیر سخن گفت، اما نمایندگان انتخاب نوری‌قزلجه را صرفاً تصمیم رئیس‌جمهور دانستند و بر لزوم پاسخگویی دولت تأکید کردند.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۲۵
| |
46094 بازدید
واکنش مجلس به اظهارات پزشکیان درباره وزیر کشاورزی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، صبح امروز نشست فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه، مسائل و چالش‌های منطقه‌ای، ظرفیت‌های توسعه‌ای استان و راهکارهای ارتقای مشارکت اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتقاد به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و واکنش رئیس‌جمهور

در جریان جلسه، یکی از دامداران به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و وزیر را مقصر وضعیت فعلی دانست. مسعود پزشکیان در پاسخ گفت: «انتخاب وزیر کشاورزی صرفاً بر اساس نظر من نبوده و کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادهایی ارائه کرده است. تصمیم نهایی بر اساس سازوکارهای رسمی و نظر کارشناسان گرفته شد و انتخاب‌ها ارتباطی با روابط شخصی نداشت.» 

وی افزود که حتی برخی گزینه‌ها دوستان نزدیکش بودند، اما ملاک انتخاب‌ها نظر کارشناسی و سازوکارهای قانونی بوده است.

واکنش مجلس به اظهارات پزشکیان

ساعتی بعد از اظهارات پزشکیان، مجلس روایت کاملاً متفاوتی ارائه داد.

برخی نمانیدگان مجلس می‌گویند که غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از گذشته با رئیس‌جمهور رفاقت قدیمی داشته و هم‌استانی اوست. یزدیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید می‌کند که پیشنهاد نوری‌قزلجه توسط خود رئیس‌جمهور ارائه شده و مجلس هیچ اصراری برای معرفی او نداشته است. 

یزدیان تصریح کرد: «رئیس‌جمهور اختیار معرفی وزرا را دارد و آقای نوری‌قزلجه گزینه دولت بوده است. هیچ گونه توافقی میان دولت و مجلس برای معرفی وزیر جهاد کشاورزی وجود نداشته و صحبت‌های اخیر دکتر پزشکیان برای نخستین‌بار است که مطرح می‌شود.»

رئیس‌جمهور نباید ایرادات کار را به گردن قوه مقننه بیندازد

محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به فرصت داده شده به دولت برای ترمیم کابینه، گفت: «رئیس مجلس با اعلام وصول نکردن استیضاح‌ها فرصتی به دولت داد تا پیش از ورود مجلس به استیضاح، اصلاحات لازم را انجام دهد. امروز که رئیس‌جمهور تصمیم به اصلاح گرفته، نباید ایرادات کار را به گردن قوه مقننه بیندازد یا با فرافکنی مسئولیت‌ها را منتقل کند.»

جلالی افزود: «انتقاد امروز مجلس به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی صرفاً متوجه شخص وزیر نیست، بلکه به رویکرد کلی دولت، از جمله تخصیص ارز به نهاده‌ها، باز می‌گردد که بلاتکلیفی آن به کشور آسیب می‌زند. رئیس‌جمهور باید شخصاً پاسخگو باشد و اقدامات اصلاحی را انجام دهد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور انتقادات نوری قزلجه وزیر جهاد کشاوزی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس دفتر پزشکیان مجبور به توضیح شد!
عکس: ژست جالب توجه پزشکیان در نشست استانی امروز
توزیع رانت در کمیته استثنا وزارت جهاد کشاوزی؟/ تخلف آشکار در به هم ریختن بازار عرضه و تقاضا
واکنش آقای وزیر به ادعای پاداش ۱۵۰ میلیونی مدیریت جنگ
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1J
tabnak.ir/005f1J