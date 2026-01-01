واکنش مجلس به اظهارات پزشکیان درباره وزیر کشاورزی
به گزارش تابناک به نقل از فارس، صبح امروز نشست فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری با حضور رئیسجمهور برگزار شد. در این جلسه، مسائل و چالشهای منطقهای، ظرفیتهای توسعهای استان و راهکارهای ارتقای مشارکت اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتقاد به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و واکنش رئیسجمهور
در جریان جلسه، یکی از دامداران به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و وزیر را مقصر وضعیت فعلی دانست. مسعود پزشکیان در پاسخ گفت: «انتخاب وزیر کشاورزی صرفاً بر اساس نظر من نبوده و کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادهایی ارائه کرده است. تصمیم نهایی بر اساس سازوکارهای رسمی و نظر کارشناسان گرفته شد و انتخابها ارتباطی با روابط شخصی نداشت.»
وی افزود که حتی برخی گزینهها دوستان نزدیکش بودند، اما ملاک انتخابها نظر کارشناسی و سازوکارهای قانونی بوده است.
واکنش مجلس به اظهارات پزشکیان
ساعتی بعد از اظهارات پزشکیان، مجلس روایت کاملاً متفاوتی ارائه داد.
برخی نمانیدگان مجلس میگویند که غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از گذشته با رئیسجمهور رفاقت قدیمی داشته و هماستانی اوست. یزدیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید میکند که پیشنهاد نوریقزلجه توسط خود رئیسجمهور ارائه شده و مجلس هیچ اصراری برای معرفی او نداشته است.
یزدیان تصریح کرد: «رئیسجمهور اختیار معرفی وزرا را دارد و آقای نوریقزلجه گزینه دولت بوده است. هیچ گونه توافقی میان دولت و مجلس برای معرفی وزیر جهاد کشاورزی وجود نداشته و صحبتهای اخیر دکتر پزشکیان برای نخستینبار است که مطرح میشود.»
رئیسجمهور نباید ایرادات کار را به گردن قوه مقننه بیندازد
محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به فرصت داده شده به دولت برای ترمیم کابینه، گفت: «رئیس مجلس با اعلام وصول نکردن استیضاحها فرصتی به دولت داد تا پیش از ورود مجلس به استیضاح، اصلاحات لازم را انجام دهد. امروز که رئیسجمهور تصمیم به اصلاح گرفته، نباید ایرادات کار را به گردن قوه مقننه بیندازد یا با فرافکنی مسئولیتها را منتقل کند.»
جلالی افزود: «انتقاد امروز مجلس به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی صرفاً متوجه شخص وزیر نیست، بلکه به رویکرد کلی دولت، از جمله تخصیص ارز به نهادهها، باز میگردد که بلاتکلیفی آن به کشور آسیب میزند. رئیسجمهور باید شخصاً پاسخگو باشد و اقدامات اصلاحی را انجام دهد.»