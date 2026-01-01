روایت فرمانده مرزبانی کردستان از ایثار شهیدی که در سرمای بانه یخ زد

شهید مجیدی‌مهر در زمان حرکت از پاسگاه قبلی، با شرایط جوی مساعد مأموریت خود را آغاز می‌کند، اما در میانه مسیر، به دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آب‌وهوا، منطقه دچار کولاک شدید و بسته شدن مسیر می‌شود.

به گزارش تابناک، سردار «فرج رستمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای شهید «رحیم مجیدی‌مهر» که بر اثر سرما و یخبندان در مرز بانه شهید شد، اظهار کرد: این شهید از نیروهای فداکار، ایثارگر، باتجربه و دلسوز مرزبانی بود که سابقه فرماندهی بیش از سه پاسگاه مرزی در نقاط حساس کشور را در کارنامه خود داشت.

وی افزود: شهید مجیدی‌مهر اهل یکی از استان‌های برخوردار کشور و منطقه‌ای با ظرفیت‌های بالای زیست‌محیطی، میراث فرهنگی و شرایط آب‌وهوایی مناسب بود، اما با روحیه‌ای جهادی و مسئولیت‌پذیر، داوطلبانه برای خدمت در مرزهای مقدس استان کردستان حضور یافت؛ در حالی که می‌توانست به‌راحتی در استان محل سکونت خود خدمت کند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با تأکید بر پیام روشن این شهادت تصریح کرد: این شهید نشان داد که فرزندان ایران اسلامی از دورترین نقاط کشور، برای تأمین امنیت مرزها و دفاع از آرامش مردم، تا پای جان ایستاده‌اند؛ آن هم در شرایطی که کشور با تهدیدات هم‌زمان امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دشمنان مواجه است.

وی، با اشاره به شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی مناطق مرزی استان کردستان یادآور شد: اگرچه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حمایت‌های مسئولان، بسیاری از کمبودهای تجهیزاتی برطرف شده است، اما شرایط توپوگرافی خاص، تغییرات ناگهانی آب‌وهوا، کولاک‌های شدید و تهدیدات خشن زیست‌محیطی از جمله مخاطرات دائمی مأموریت در این مناطق به شمار می‌رود.

سردار رستمی، در تشریح حادثه منجر به شهادت این مرزبان فداکار بیان کرد: شهید مجیدی‌مهر در زمان حرکت از پاسگاه قبلی، با شرایط جوی مساعد مأموریت خود را آغاز می‌کند، اما در میانه مسیر، به دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آب‌وهوا، منطقه دچار کولاک شدید و بسته شدن مسیر می‌شود.

وی، ادامه داد: با وجود این شرایط، وی برای پاک‌سازی مسیر و رساندن نیروها به محل مأموریت، بیشترین مسئولیت را بر عهده گرفت. در نهایت، پس از طی چند کیلومتر مسیر سخت و برفی و با وجود تلاش نیروهای امدادی، چهار نفر از همراهان نجات پیدا کردند، اما این شهید به دلیل فشار جسمی شدید و فداکاری بی‌وقفه، به مقام رفیع شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی کردستان، با اشاره به محدودیت‌های امدادی در برخی مناطق مرزی گفت: در حال حاضر، مرزبانی استان کردستان بالگرد اختصاصی در اختیار ندارد و همین موضوع، عملیات امدادرسانی در شرایط بحرانی جوی را با دشواری‌هایی همراه می‌کند.