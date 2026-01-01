صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روایت فرمانده مرزبانی کردستان از ایثار شهیدی که در سرمای بانه یخ زد

شهید مجیدی‌مهر در زمان حرکت از پاسگاه قبلی، با شرایط جوی مساعد مأموریت خود را آغاز می‌کند، اما در میانه مسیر، به دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آب‌وهوا، منطقه دچار کولاک شدید و بسته شدن مسیر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۱۶
| |
8649 بازدید
|
۲۴

روایت فرمانده مرزبانی کردستان از ایثار شهیدی که در سرمای بانه یخ زد

به گزارش تابناک، سردار «فرج رستمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای شهید «رحیم مجیدی‌مهر» که بر اثر سرما و یخبندان در مرز بانه شهید شد، اظهار کرد: این شهید از نیروهای فداکار، ایثارگر، باتجربه و دلسوز مرزبانی بود که سابقه فرماندهی بیش از سه پاسگاه مرزی در نقاط حساس کشور را در کارنامه خود داشت.

وی افزود: شهید مجیدی‌مهر اهل یکی از استان‌های برخوردار کشور و منطقه‌ای با ظرفیت‌های بالای زیست‌محیطی، میراث فرهنگی و شرایط آب‌وهوایی مناسب بود، اما با روحیه‌ای جهادی و مسئولیت‌پذیر، داوطلبانه برای خدمت در مرزهای مقدس استان کردستان حضور یافت؛ در حالی که می‌توانست به‌راحتی در استان محل سکونت خود خدمت کند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با تأکید بر پیام روشن این شهادت تصریح کرد: این شهید نشان داد که فرزندان ایران اسلامی از دورترین نقاط کشور، برای تأمین امنیت مرزها و دفاع از آرامش مردم، تا پای جان ایستاده‌اند؛ آن هم در شرایطی که کشور با تهدیدات هم‌زمان امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دشمنان مواجه است.

وی، با اشاره به شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی مناطق مرزی استان کردستان یادآور شد: اگرچه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حمایت‌های مسئولان، بسیاری از کمبودهای تجهیزاتی برطرف شده است، اما شرایط توپوگرافی خاص، تغییرات ناگهانی آب‌وهوا، کولاک‌های شدید و تهدیدات خشن زیست‌محیطی از جمله مخاطرات دائمی مأموریت در این مناطق به شمار می‌رود.

سردار رستمی، در تشریح حادثه منجر به شهادت این مرزبان فداکار بیان کرد: شهید مجیدی‌مهر در زمان حرکت از پاسگاه قبلی، با شرایط جوی مساعد مأموریت خود را آغاز می‌کند، اما در میانه مسیر، به دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آب‌وهوا، منطقه دچار کولاک شدید و بسته شدن مسیر می‌شود.

وی، ادامه داد: با وجود این شرایط، وی برای پاک‌سازی مسیر و رساندن نیروها به محل مأموریت، بیشترین مسئولیت را بر عهده گرفت. در نهایت، پس از طی چند کیلومتر مسیر سخت و برفی و با وجود تلاش نیروهای امدادی، چهار نفر از همراهان نجات پیدا کردند، اما این شهید به دلیل فشار جسمی شدید و فداکاری بی‌وقفه، به مقام رفیع شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی کردستان، با اشاره به محدودیت‌های امدادی در برخی مناطق مرزی گفت: در حال حاضر، مرزبانی استان کردستان بالگرد اختصاصی در اختیار ندارد و همین موضوع، عملیات امدادرسانی در شرایط بحرانی جوی را با دشواری‌هایی همراه می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کردستان بانه مرزبانی مرزبان شهادت سرمای هوا فداکاری
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویدیویی تلخ از مرزبان باغیرت ایرانی که یخ زد
ادای احترام کادر پلیس به فرزند شهید مرزبان که یخ زد
شهادت سرباز مرزبانی کردستان در حین پایش نوارمرزی
دلیل شهادت مرزبان کردستانی چه بود؟
مرزبان هنگ‌مرزی بانه به درجه رفیع شهادت نایل شد
جزئیات فوت مرزبان جوان در کردستان
دومین مرزبان هنگ مرزی بانه به شهادت رسید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
13
پاسخ
اقا زاده ها کجا هستن؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
13
پاسخ
چرا نه کلاه داره نه دستکش آخه چرا واقعا دلم آتیش گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
12
پاسخ
خلاصه ، تقصیر ما نبود و ناگهان شد و غیره
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
14
پاسخ
مرزبانی استان کردستان بالگرد اختصاصی در اختیار ندارد؟!! این فاجعه نیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
14
پاسخ
به سردار یادآوری بفرمائید که ایشان وظیفه حفظ کان افراد زیر دستشان را دارند
چرا اجازه داده اند که این سرباز فداکار وطن بدون پوشش صحیح برای بازدید آنهم به تنهاییاقدام کند؟
ناشناس
|
Austria
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
15
پاسخ
چرا کلاه و دستکش ندارد لباس مخصوص کوهستان و سرما بتن ندارد، اینها دلایل جان باختن این افسر می‌باشد، با شعار نمیشود به وظایف عمل کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
6
پاسخ
تو زمستونا حتما باید با یه قرقره سیمی حرکت کنن که اگه خبری شد سریع پیدا بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
3
پاسخ
همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
11
پاسخ
این لباس مخصوص اون هوای وحشتناک هست؟؟؟ حتما ارتش بودجه خرید لباس مناسب نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
7
پاسخ
خداوند رحمتش کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1A
tabnak.ir/005f1A