جانباختگان لردگان ۲ نفر شد؛ حملهمسلحانه به مراکز دولتی
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حوالی ساعت ۹ صبح امروز جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ نفر در دستههای ۵۰ نفره در فلکه بسیج، فلکه شهرداری و روبهروی فرمانداری شهر لردگان شروع به تجمع و سردادن شعارهای ساختارشکنانه کردند.
آرامآرام به تعداد جمعیت افزوده شد و پس از دقایقی با تحریک برخی از افراد، عدهای شروع به پرتاب سنگ بهسمت ساختمانهای اداری شهر از جمله فرمانداری، مصلی شهر، بنیاد شهید، ساختمان شهرداری و بانکها که در حد فاصل فلکه شهرداری تا فرمانداری واقع شده، کردند و سپس بهسمت فرمانداری حرکت کردند.
بلافاصله ماموران پلیس و نیروهای حافظ امنیت در محل حاضر و به تجمعکنندگان اخطار دادند تا اقدامات خرابکارانه را متوقف کنند اما عدهای شروع به سنگپرانی بهسمت نیروهای پلیس کردند.
در پی این اقدامات، نیروهای پلیس برای متفرق کردن افراد، اقدام به شلیک گاز اشکآور کردند. در بین اغتشاشگران افرادی که سلاح در دست داشتهاند نیز دیده شده.
پس از واکنش پلیس، برخی از اغتشاشگران از میان جمعیت شروع به تیراندازی بهسمت نیروهای پلیس کردند که چند نیروی پلیس در این ماجرا زخمی شدند.
در جریان این ناآرامیها تردد برخی از هستههای اصلی اغتشاشگران با خودورهای فاقد پلاک انجام و از داخل خودروها به اغتشاشگران سلاح و فشنگ توزیع میشد.
از حدود ساعت ۱۱ صبح بخشی از مردم لردگان در حمایت از مأموران پلیس وارد صحنه شده و با اغتشاشگران درگیر شدند.
اغتشاشگران شروع به آتش زدن لاستیک و تلاش برای به آتش کشیدن برخی اماکن شهر کردند؛ اغتشاشگران ساختمانهای بنیاد شهید، مصلی، فرمانداری و دادگستری و چند بانک را به شدت تخریب کردند.
در این درگیریهای از دو طرف تعدادی زخمی شدند و یک منبع آگاه از کشته شدن چند نفر در جریان این درگیریها خبر میدهد.
نیروهای پلیس تعدادی از سرشاخههای اغتشاشگران را بازداشت کردهاند و در میان آنها حضور افراد غیربومی هم گزارش شده است.
در حال حاضر اوضاع در شهر لردگان آرام گزارش شده است.
تکمیلی:
همچنین یک مقام آگاه گفت: تعداد جانباختگان امروز لردگان ۲ نفر بوده. هماکنون وضعیت لردگان آرام است.