صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جانباختگان لردگان ۲ نفر شد؛ حمله‌مسلحانه به مراکز دولتی

در جریان این ناآرامی‌ها تردد برخی از هسته‌های اصلی اغتشاشگران با خودورهای فاقد پلاک انجام و از داخل خودروها به اغتشاشگران سلاح و فشنگ توزیع می‌شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۱۲
| |
16884 بازدید

جانباختگان لردگان ۲ نفر شد؛ حمله‌مسلحانه به مراکز دولتی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حوالی ساعت ۹ صبح امروز جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ نفر در دسته‌های ۵۰ نفره در فلکه بسیج، فلکه شهرداری و روبه‌روی فرمانداری شهر لردگان شروع به تجمع و سردادن شعارهای ساختارشکنانه کردند.

آرام‌آرام به تعداد جمعیت افزوده شد و پس از دقایقی با تحریک برخی از افراد، عده‌ای شروع به پرتاب سنگ به‌سمت ساختمان‌های اداری شهر از جمله فرمانداری، مصلی شهر، بنیاد شهید، ساختمان شهرداری و بانک‌ها که در حد فاصل فلکه شهرداری تا فرمانداری واقع شده، کردند و سپس به‌سمت فرمانداری حرکت کردند.

بلافاصله ماموران پلیس و نیروهای حافظ امنیت در محل حاضر و به تجمع‌کنندگان اخطار دادند تا اقدامات خراب‌کارانه را متوقف کنند اما عده‌ای شروع به سنگ‌پرانی به‌سمت نیروهای پلیس کردند.

در پی این اقدامات، نیروهای پلیس برای متفرق کردن افراد، اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. در بین اغتشاشگران افرادی که سلاح در دست داشته‌اند نیز دیده شده.

پس از واکنش پلیس، برخی از اغتشاشگران از میان جمعیت شروع به تیراندازی به‌سمت نیروهای پلیس کردند که چند نیروی پلیس در این ماجرا زخمی شدند.

در جریان این ناآرامی‌ها تردد برخی از هسته‌های اصلی اغتشاشگران با خودورهای فاقد پلاک انجام و از داخل خودروها به اغتشاشگران سلاح و فشنگ توزیع می‌شد.

از حدود ساعت ۱۱ صبح بخشی از مردم لردگان در حمایت از مأموران پلیس وارد صحنه شده و با اغتشاشگران درگیر شدند.

اغتشاشگران شروع به آتش زدن لاستیک و تلاش برای به آتش کشیدن برخی اماکن شهر کردند؛ اغتشاشگران ساختمان‌های بنیاد شهید، مصلی، فرمانداری و دادگستری و چند بانک را به شدت تخریب کردند.

در این درگیری‌های از دو طرف تعدادی زخمی شدند و یک منبع آگاه از کشته شدن چند نفر در جریان این درگیری‌ها خبر می‌دهد.

نیروهای پلیس تعدادی از سرشاخه‌های اغتشاشگران را بازداشت کرده‌اند و در میان آنها حضور افراد غیربومی هم گزارش شده است.

در حال حاضر اوضاع در شهر لردگان آرام گزارش شده است.

تکمیلی:

همچنین یک مقام آگاه گفت: تعداد جانباختگان امروز لردگان ۲ نفر بوده. هم‌اکنون وضعیت لردگان آرام است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اغتشاشگران تیراندازی حمله مسلحانه فرمانداری لردگان اعتراضات
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری ۱۴ عضو شبکه سازمان‌یافته تولید مواد منفجره
درخواست خانواده کشته‌شدگان ناآرامی‌های لردگان + فیلم
۳ کشته و ۱۷ زخمی در حمله به مقر پلیس ازنا
دستگیری یک اغتشاشگر با کلت کمری در خرم‌آباد
دستگیری ۳۰ عامل اختلال و ناآرامی در اعتراضات ملارد
لحظات سوءقصد با کلاشنیکف در تهران
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!
حمله تروریستی به دادگستری زاهدان
تکذیب کشته شدن یک نفر در حمله به فرمانداری فسا
لحظه تیراندازی صهیونیست‌ها به خبرنگار صداوسیما
بازداشت عامل تیراندازی در محله فلاح
تکذیب خبر حمله به دادگستری زاهدان
لحظه شلیک دانش‌آموز 12 ساله سمت مدیر مدرسه
ترور استاد مسلمان در دانشگاه تاریخی هند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f16
tabnak.ir/005f16