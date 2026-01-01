صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید بازار مسکن طبق روال سال‌های گذشته در ماه‌های پایانی سال با افزایش مراجعات و تعداد معاملات مواجه شده‌اند، هرچند این روند لزوماً به معنای تغییرات قیمتی قطعی نیست.
پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

در حالی که بازار‌های ارز و طلا طی هفته‌های اخیر با نوسان همراه بوده‌اند، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید بازار مسکن طبق روال سال‌های گذشته در ماه‌های پایانی سال با افزایش مراجعات و تعداد معاملات مواجه شده‌اند، هرچند این روند لزوماً به معنای تغییرات قیمتی قطعی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در حالی نوسانات قیمتی در ماه‌های گذشته در بازار‌های ارز، طلا، سکه و خودرو بالا بوده است، اما بازار مسکن تقریبا روز‌های آرامی را سپری می‌کند و تقریبا قیمت‌ها بی‌تحرک بوده است.

کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند؛ در حال حاضر به دلیل نقدشوندگی بالای طلا، سکه و ارز، بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت این بازار‌ها حرکت کرده و بورس نیز حتی با وجود حمایت‌های گسترده دولت، جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران ندارد.

با این وجود، فعالان بازار مسکن تاکید دارند که یک روزی بازار مسکن عقب‌ماندگی دلاری را جبران خواهد کرد؛ در غیر این صورت تولید به شدت کاهش خواهد یافت.

واکنش فوری به تغییرات قیمت در بازار‌های دیگر نشان نمی‌دهد. با این حال، باید پذیرفت که افزایش نرخ ارز می‌تواند در نهایت بر هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت تولید مسکن اثرگذار باشد.

سرمایه‌ها به بخش مسکن برمی‌گردد؟

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: مطابق روال سال‌های گذشته، در ماه‌های پایانی سال به‌ویژه دو ماه و نیم منتهی به اسفند، میزان مراجعه مردم به بازار املاک افزایش پیدا می‌کند.

وی توضیح داد: این مراجعات عمدتا با هدف انجام معاملات ملکی و بررسی گزینه‌های خرید انجام می‌شود و این روند در سال‌های قبل نیز به‌طور معمول وجود داشته است.

وی با بیان اینکه شرایط امسال تا حدی تحت‌تاثیر نوسانات بازار‌های دیگر قرار گرفته، افزود: نوساناتی که در بازار ارز و طلا دیده شده، ممکن است شرایط را نسبت به برخی سال‌های گذشته متفاوت کرده باشد، اما این موضوع از انگیزه مردم برای مراجعه به بازار مسکن و تلاش برای حفظ و مدیریت سرمایه‌هایشان کم نکرده است.

او تصریح کرد: بازار مسکن همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد توجه مردم برای سرمایه‌گذاری مطرح بوده و می‌توان مشابه سال‌های گذشته انتظار داشت بخشی از سرمایه‌هایی که در بازار‌های دیگر فعال هستند، به سمت بازار مسکن حرکت کنند.

به گفته بیگی‌نژاد، در فضای عمومی بازار نیز صحبت‌هایی درباره ورود سرمایه‌ها به بخش مسکن مطرح می‌شود، اما این موضوع به‌تنهایی به معنای تغییرات قیمتی قطعی نیست.

بیگی‌نژاد با تأکید بر اینکه بازار مسکن بازار‌های دیگر را رصد می‌کند، خاطرنشان کرد: ممکن است نوسانات بازار ارز از مسیر افزایش هزینه نهاده‌ها و مصالح ساختمانی، در قیمت تمام‌شده تولید مسکن اثرگذار باشد، اما نمی‌توان گفت صرف کاهش یا افزایش در بازار‌های دیگر، به‌طور مستقیم موجب تورم یا جهش قیمتی در بازار مسکن می‌شود.

او با اشاره به وضعیت معاملات در ماه‌های پایانی سال گفت: خارج از بحث قیمت، همواره در دو ماه آخر سال و به‌ویژه در نیمه اول اسفند، تعداد قرارداد‌های ملکی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع تجربه‌شده سال‌های گذشته است.

بیگی‌نژاد افزود: بر همین اساس، انتظار می‌رود امسال نیز از نظر تعداد معاملات، روندی مشابه سال‌های قبل مشاهده شود.

وی درباره ارتباط افزایش تقاضا با قیمت‌ها توضیح داد: افزایش تعداد متقاضیان لزوماً به معنای افزایش قیمت نیست. وی تأکید کرد: ما افزایش قیمت در شرایط رکودی را نمی‌پسندیم و نمی‌توان صرفاً به دلیل ورود تقاضا، از افزایش قیمت مسکن صحبت کرد، هرچند ممکن است در شرایط تثبیت بازار و با در نظر گرفتن متغیر‌های دیگر، تغییراتی محدود مشاهده شود.

بازار اجاره در چه حال است؟

بیگی‌نژاد در ادامه به وضعیت بازار اجاره اشاره کرد و گفت: فصل زمستان معمولا زمان مناسبی برای مستاجران است، چرا که تعداد فایل‌های اجاره‌ای بیشتر و قیمت‌ها متعادل‌تر است.

وی یادآور شد: با این حال آغاز فصل اجاره در اردیبهشت سال آینده شکل می‌گیرد و پیک آن در مرداد است و لازم است از هم‌اکنون به این موضوع توجه شود تا مستأجران در آن مقطع با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.

سیگنال بازار ارز یه بازار مسکن چیست؟

او درباره تأثیر نوسانات اخیر ارز و طلا بر بازار مسکن نیز گفت: در حال حاضر بازار مسکن بیشتر در موقعیت نظاره‌گر قرار دارد و واکنش فوری به تغییرات قیمت در بازار‌های دیگر نشان نمی‌دهد.

با این وجود، بیگی‌نژاد افزود: باید پذیرفت که افزایش نرخ ارز می‌تواند در نهایت بر هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت تولید مسکن اثرگذار باشد.

این کارشناس حوزه مسکن در پایان با اشاره به قدرت خرید متقاضیان مصرفی تصریح کرد: افرادی که سرمایه قبلی ندارند و صرفاً با آورده نقدی قصد خرید مسکن دارند، به‌ویژه در شهر تهران، با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.

وی تأکید کرد: اگرچه سرمایه‌گذاران همواره در بازار حضور دارند، اما تمرکز اصلی باید بر خانوار‌هایی باشد که به‌دنبال تأمین نیاز مصرفی خود هستند و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید با در نظر گرفتن شرایط این گروه انجام شود.

