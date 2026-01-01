صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ظریف: خودمان فرصت‌های ایران را می‌سوزانیم

توانایی‌های ایران کم نیست. مهم‌ترین توان این کشور، مردم این کشورند. این مردم، این ایرانیان هستند که در طول هزاره‌های گذشته، اسکندر و چنگیز و تیمور و دیگران بر ایران مسلط شدند، اما بر مردم ایران مسلط نشدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۰۶
| |
14396 بازدید

ظریف: خودمان فرصت‌های ایران را می‌سوزانیم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدجواد ظریف، معاون سابق رئیس‌جمهور، در نخستین کنگره حزب عهد ایران گفت:

ما ملت قدرتمندی هستیم و توانایی‌های زیادی داریم. توانایی‌های ایران کم نیست. مهم‌ترین توان این کشور، مردم این کشورند. این مردم، این ایرانیان هستند که در طول هزاره‌های گذشته، اسکندر و چنگیز و تیمور و دیگران بر ایران مسلط شدند، اما بر مردم ایران مسلط نشدند.

حمله رژیم صهیونیستی به ایران شد، اما نتوانست مردم ایران را بر زانو بنشاند. این مردم، بزرگ‌ترین سرمایه ما هستند. شما سرمایه‌تان را محدود نمی‌کنید؛ به سرمایه، بالندگی می‌دهید.

من نمی‌دانم چرا این نگاه تهدیدمحور باعث شده بزرگ‌ترین فرصت این کشور ــ که مردم ما هستند ــ را محدود کنیم. این مشکل، نگاه گذشته‌محور است؛ نگاهی که ما را در گذشته زندانی کرده است. ما در گذشته با تهدید‌های متنوعی مواجه بودیم و در برابر آنها ایستادیم. امروز هم نباید تهدید‌ها را فراموش کنیم، اما باید آنچه در ذهن ما ثابت است، فرصت‌های آینده باشد.

ما باید به فرصت‌ها نگاه کنیم. اگر به فرصت‌ها نگاه کنیم، آن‌وقت می‌توانیم از همین شرایطی که خیلی‌ها می‌گویند «بن‌بست داخلی است، بن‌بست خارجی است، بن‌بست منطقه‌ای است»، یک ایران جدید بسازیم.

چرا بعضی‌ها خیال می‌کنند من الان دارم خیالبافی می‌کنم؟ مگر نداشتیم و مگر نمی‌توانیم داشته باشیم؟ حتی مشکل‌ترین موضوع را در نظر بگیریم؛ مثل موضوع فلسطین. رهبری گفتند ما مثل کسانی نیستیم که می‌گویند «باید یهودی‌ها را در آب ریخت». همین، یعنی ما را در موقعیتی قرار داده که می‌توانیم حلقه وصل باشیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رژیم صهیونیستی ایران مردم ایران محمدجوادظریف سرمایه
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره توییت جنجالی‌اش / پاسخ ایران به هرگونه تعرض احتمالی متفاوت از گذشته خواهد بود
نامه ایران به آژانس در پی تهدیدات اخیر آمریکا
عربستان چه کمکی به ترکیه در رقابت با اسرائیل در سوریه می‌کند؟/ ارتباط کرد‌ها با اسرائیل، آنکارا را نگران کرد
رجزخوانی دشمن تلاشی برای جبران شکست است / مسیر دفاعی و هسته‌ای ایران بدون تغییر ادامه دارد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f10
tabnak.ir/005f10