به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدجواد ظریف، معاون سابق رئیس‌جمهور، در نخستین کنگره حزب عهد ایران گفت:

ما ملت قدرتمندی هستیم و توانایی‌های زیادی داریم. توانایی‌های ایران کم نیست. مهم‌ترین توان این کشور، مردم این کشورند. این مردم، این ایرانیان هستند که در طول هزاره‌های گذشته، اسکندر و چنگیز و تیمور و دیگران بر ایران مسلط شدند، اما بر مردم ایران مسلط نشدند.

حمله رژیم صهیونیستی به ایران شد، اما نتوانست مردم ایران را بر زانو بنشاند. این مردم، بزرگ‌ترین سرمایه ما هستند. شما سرمایه‌تان را محدود نمی‌کنید؛ به سرمایه، بالندگی می‌دهید.

من نمی‌دانم چرا این نگاه تهدیدمحور باعث شده بزرگ‌ترین فرصت این کشور ــ که مردم ما هستند ــ را محدود کنیم. این مشکل، نگاه گذشته‌محور است؛ نگاهی که ما را در گذشته زندانی کرده است. ما در گذشته با تهدید‌های متنوعی مواجه بودیم و در برابر آنها ایستادیم. امروز هم نباید تهدید‌ها را فراموش کنیم، اما باید آنچه در ذهن ما ثابت است، فرصت‌های آینده باشد.

ما باید به فرصت‌ها نگاه کنیم. اگر به فرصت‌ها نگاه کنیم، آن‌وقت می‌توانیم از همین شرایطی که خیلی‌ها می‌گویند «بن‌بست داخلی است، بن‌بست خارجی است، بن‌بست منطقه‌ای است»، یک ایران جدید بسازیم.

چرا بعضی‌ها خیال می‌کنند من الان دارم خیالبافی می‌کنم؟ مگر نداشتیم و مگر نمی‌توانیم داشته باشیم؟ حتی مشکل‌ترین موضوع را در نظر بگیریم؛ مثل موضوع فلسطین. رهبری گفتند ما مثل کسانی نیستیم که می‌گویند «باید یهودی‌ها را در آب ریخت». همین، یعنی ما را در موقعیتی قرار داده که می‌توانیم حلقه وصل باشیم.