به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت؛ امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: پس از دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان اصناف و اعضای هیئت‌امنای بازار، در استان‌ها نیز گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است. استانداران با برگزاری نشست‌های منظم، زمینه شنیدن بی‌واسطه مطالبات را فراهم می‌کنند؛ گفت‌وگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است.