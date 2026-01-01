صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستور دولت به استانداران برای گفت‌وگو با بازاریان

سخنگوی دولت از در دستور کار قرار گرفتن گفت‌وگوی مستقیم استانداران با نمایندگان اصناف و بازاریان در استان‌ها برای شنیدن بی واسطه مطالبات اصناف خبر داد و گفت: گفت‌وگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۰۳
| |
1522 بازدید

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت؛ امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: پس از دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان اصناف و اعضای هیئت‌امنای بازار، در استان‌ها نیز گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است. استانداران با برگزاری نشست‌های منظم، زمینه شنیدن بی‌واسطه مطالبات را فراهم می‌کنند؛ گفت‌وگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است.

 

