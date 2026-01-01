جانشین فرمانده مرزبانی انتظامی با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی کامل مرزبانان، گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل، اشراف اطلاعاتی، هوشمندسازی مرزها و آمادگی عملیاتی شبانه‌روزی، هرگونه تحرک، تجاوز یا تهدید علیه امنیت مرزهای کشور، به ویژه مرزهای استان خوزستان را قاطعانه و در نطفه پاسخ خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار جلال ستاره در سفر به استان خوزستان و بازدید میدانی از یگان‌های مرزی، بر حفظ اقتدار مرزی، ارتقای آمادگی عملیاتی و مهارت‌محور شدن آموزش‌ها تأکید کرد.

جانشین فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه با درود به مدافعان حریم و مرز‌های ایران اسلامی، به ویژه مرزبانان غیور استان خوزستان، اظهار کرد: مرز‌های این استان، مرز‌هایی هستند که بوی ایثار، جهاد و شهادت می‌دهند و مرزبانان خوزستان با هوشیاری، شجاعت و حضور مقتدرانه خود، نقش بی‌بدیلی در ایجاد امنیت پایدار ایفا کرده‌اند.

سردار ستاره با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان، افزود: از اقدامات مؤثر مرزبانان در حفظ و حراست از مرز‌ها و همچنین از فرماندهان پیشین مرزبانی که با مجاهدت، سختی و مسئولیت‌پذیری، این مجموعه را به جایگاه فعلی رسانده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

جانشین فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به شاخصه‌های برجسته نیرو‌های مرزبانی، تصریح کرد: بی‌تردید سرمایه اصلی هر نظام و سازمان، نیروی انسانی متعهد، آموزش‌دیده و توانمند آن است لیکن نظم، انضباط، روحیه برادری و ولایت‌مداری در میان نیرو‌های مرزبانی به‌گونه‌ای است که امروز در بین نیرو‌های مسلح زبانزد شده است.

وی با بیان اینکه اگر انضباط ظاهری در کنار انضباط معنوی قرار گیرد، قدرت و اثرگذاری آن چندین برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد: مرزبانی استان خوزستان از ظرفیت‌ها و محاسن فراوانی برخوردار است و این موفقیت‌ها حاصل انضباط ظاهری و معنوی و همچنین تلاش مشترک فرماندهان گذشته و حال، نیرو‌های کادر و کارکنان وظیفه است و به طور ملموس این موضوع در این استان قابل مشاهده می‌باشد که مرزبانان، نیرو‌هایی پابه کار، مسئولیت‌پذیر و آماده جانفشانی برای دفاع از میهن ایران اسلامی هستند.

این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش آموزش در نتایج ماموریت‌های عملیاتی اظهار کرد: آموزش‌ها باید کاملاً مبتنی بر مهارت‌های شغلی و نیاز‌های عملیاتی باشد؛ چراکه آموزش یک بار است، اما تمرین باید هزاران بار تکرار شود.

بر اساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی کامل مرزبانان، هشدار داد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل، اشراف اطلاعاتی، هوشمندسازی مرز‌ها و آمادگی عملیاتی شبانه‌روزی، هرگونه تحرک، تجاوز یا تهدید علیه امنیت مرز‌های کشور، به‌ویژه مرز‌های استان خوزستان را قاطعانه و در نطفه پاسخ خواهد داد و اجازه نخواهد داد دشمنان و عناصر مخل امنیت، کوچک‌ترین خدشه‌ای به آرامش و امنیت مرز‌ها وارد کنند.