پیشبینی سردار علایی از تصمیمات ترامپ
سردار حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفت و گویی بیان کرد: بهطور کلی، به نظر نمیرسد تا عید اتفاقات وخیمی رخ بدهد، اما در عین حال رویدادهایی که خوشحالی زیادی ایجاد کند هم دیده نمیشود.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وی در پاسخ به این سوال یعنی شرایط در همین وضعیت باقی میماند و قفل میماند؛ گفت: همین روند ادامه پیدا میکند تا انشاءالله خدا کمک کند و گشایشی ایجاد شود. بالاخره الان دولت و مردم مشغولاند، کار میکنند و تصمیم میگیرند.
سردار علایی در پاسخ به این سوال که یعنی شرایط کاملاً ثابت بماند و نه جنگ و نه صلح ادامه پیدا کند، گفت: آمریکاییها نمیخواهند از این شرایط خارج شوند. آنها به دنبال این هستند که سایه جنگ را بر سر ایران نگه دارند، در حالی که ایران میخواهد هرچه سریعتر از این وضعیت خارج شود. اگر الان ترامپ حداقل برخی تصمیمات را بگیرد و تغییر استراتژی بدهد، به نظر میرسد ـ مثلاً اگر با برنامه صلحآمیز هستهای مخالفت نکند ـ شرایط میتواند متفاوت شود.