تحقق سود ۲ هزار میلیارد تومانی بانک دی از فروش سهام شرکت بیمه دی

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی، مطابق با اطلاعیه شماره ۹۹۳۱ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ شرکت فرابورس ایران درخصوص عرضه عمده ۱۵.۸۴ درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه دی متعلق به بانک دی، این مزایده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ برگزار و پس از اعلام قطعیت معامله توسط شرکت فرابورس ایران، بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال سود در دفاتر بانک ثبت گردید.

رقمی که اثرات مثبتی در عملکرد مالی، کاهش زیان انباشته و بهبود شاخص‌های سلامت و نظارت بانکی از جمله کفایت سرمایه به همراه داشته است و آثار آن در صورت‌های مالی آتی بانک منعکس خواهد شد.