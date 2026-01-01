تحقق سود ۲ هزار میلیارد تومانی بانک دی از فروش سهام شرکت بیمه دی
بانک دی با برگزاری موفق مزایده عرضه عمده ۱۵.۸۴ درصد از سهام شرکت بیمه دی، سودی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان شناسایی کرد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک دی، مطابق با اطلاعیه شماره ۹۹۳۱ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ شرکت فرابورس ایران درخصوص عرضه عمده ۱۵.۸۴ درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه دی متعلق به بانک دی، این مزایده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ برگزار و پس از اعلام قطعیت معامله توسط شرکت فرابورس ایران، بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال سود در دفاتر بانک ثبت گردید.
رقمی که اثرات مثبتی در عملکرد مالی، کاهش زیان انباشته و بهبود شاخصهای سلامت و نظارت بانکی از جمله کفایت سرمایه به همراه داشته است و آثار آن در صورتهای مالی آتی بانک منعکس خواهد شد.
