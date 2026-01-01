خودکشی نظامی اسرائیلی در شب سال نو

در نخستین ساعات سال نو میلادی، ارتش اسرائیل از پیدا کردن جسد یک نظامی اسرائیلی دیگر که به زندگیش پایان داده، خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از پیدا شدن جسد یک نظامی اسرائیلی دیگر که با خودکشی در شب سال نو میلادی به زندگیش پایان داده، خبر داد. وی گفت که به این ترتیب، تعداد کشته‌های ارتش در سال گذشته ۲۰۲۵ به ۱۵۲ نفر افزایش یافت. وی هویت نظامی که جسدش شب گذشته در جنوب فلسطین اشغالی پیدا شده را «آری گولدبرگ» اعلام کرد.

بر اساس آمار رسمی ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ دست کم ۲۲ نظامی صهیونیست دست به خودکشی زده‌اند که در ۱۵ سال گذشته بی سابقه بوده است. طبق این آمار، شمار خودکشی‌ها در سال ۲۰۲۲میلادی ۱۴ مورد، در سال ۲۰۲۳میلادی ۱۷ مورد ثبت شده است. این در حالی است که به اذعان بسیاری از ناظران، آمار و ارقام رسمی صادره از ارتش اسرائیل لزوماً نشانگر تعداد واقعی تلفات و خسارات این رژیم نیست بلکه بیانگر آن چیزی است که اجازه نشر یافته است و آمار واقعی تلفات بسیار بالاتر است.