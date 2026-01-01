صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۱ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۵۴
| |
21656 بازدید

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۱ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۱ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,241,493

دلار (بازار آزاد)

1,350,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,459,681

یورو (بازار آزاد)

1,592,200

درهم امارات

369,360

پوند انگلیس

1,824,400

لیر ترکیه

31,600

فرانک سوئیس

1,710,600

یوان چین

193,900

ین ژاپن

864,920

وون کره جنوبی

940

دلار کانادا

988,800

دلار استرالیا

904,200

دلار نیوزیلند

781,000

دلار سنگاپور

1,051,400

روپیه هند

15,100

روپیه پاکستان

4,862

دینار عراق

1,054

پوند سوریه

122

افغانی

20,590

کرون دانمارک

213,200

کرون سوئد

147,300

کرون نروژ

134,600

ریال عربستان

361,990

ریال قطر

372,700

ریال عمان

3,522,300

دینار کویت

4,408,400

دینار بحرین

3,594,374

رینگیت مالزی

334,400

بات تایلند

42,990

دلار هنگ کنگ

174,300

روبل روسیه

16,980

منات آذربایجان

798,100

درام ارمنستان

3,610

لاری گرجستان

503,900

سوم قرقیزستان

15,510

سامانی تاجیکستان

146,400

منات ترکمنستان

387,100

 

هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
