افزایش قیمت بیت‌کوین امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه

بیت کوین امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۸۷,۴۷۸ (هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) دلار به ۸۷,۵۱۳ (هشتاد و هفت هزار و پانصد و سیزده ) دلار رسید.
افزایش قیمت بیت‌کوین امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه

به گزارش تابناک؛ در بازار ارزهای دیجیتال قیمت بیت کوین صعودی شد.

آخرین نرخ اتریوم

اتریوم امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۲,۹۶۹ (دو هزار و نهصد و شصت و نه ) دلار به ۲,۹۷۷ (دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ) دلار رسید.

 

قیمت بیت کوین امروز

بیت کوین امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۸۷,۴۷۸ (هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) دلار به ۸۷,۵۶۳ (هشتاد و هفت هزار و پانصد و شصت و سه ) دلار رسید.

