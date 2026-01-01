بیت کوین امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۸۷,۴۷۸ (هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) دلار به ۸۷,۵۱۳ (هشتاد و هفت هزار و پانصد و سیزده ) دلار رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار ارزهای دیجیتال قیمت بیت کوین صعودی شد.

آخرین نرخ اتریوم

اتریوم امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۲,۹۶۹ (دو هزار و نهصد و شصت و نه ) دلار به ۲,۹۷۷ (دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ) دلار رسید.

قیمت بیت کوین امروز

بیت کوین امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۸۷,۴۷۸ (هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) دلار به ۸۷,۵۶۳ (هشتاد و هفت هزار و پانصد و شصت و سه ) دلار رسید.