افزایش قیمت بیتکوین امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه
بیت کوین امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۸۷,۴۷۸ (هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) دلار به ۸۷,۵۱۳ (هشتاد و هفت هزار و پانصد و سیزده ) دلار رسید.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۵۳| |
1267 بازدید
به گزارش تابناک؛ در بازار ارزهای دیجیتال قیمت بیت کوین صعودی شد.
آخرین نرخ اتریوم
اتریوم امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۲,۹۶۹ (دو هزار و نهصد و شصت و نه ) دلار به ۲,۹۷۷ (دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ) دلار رسید.
قیمت بیت کوین امروز
بیت کوین امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۸۷,۴۷۸ (هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) دلار به ۸۷,۵۶۳ (هشتاد و هفت هزار و پانصد و شصت و سه ) دلار رسید.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟