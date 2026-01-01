حکم جدید پزشکیان برای فرزین
رئیسجمهور در حکمی محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۴۸| |
2003 بازدید
به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور در حکمی نظر به تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند، محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
خب خداروشکر مطمین شدیم که هیچ تغییری ایجاد نمیخوان بکنند... این لجبازی با مردمه... کسی که باید توضیح بده وتوبیخ بشه پست میگیره.. دولت غیر قابل اصلاح
اگر فرزین توانمند و کارآمد بود چرا رفت؟!!! اگر مقصر و ناکارآمد بود چرا بلافاصله دستیار رئیس جمهور شد؟!!! جناب پزشکیان به ریش مردم می خندید
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟