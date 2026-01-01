صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حکم جدید پزشکیان برای فرزین

رئیس‌جمهور در حکمی محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.
حکم جدید پزشکیان برای فرزین

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور در حکمی نظر به تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند، محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
33
پاسخ
وای به حال مردمی که مشاور اقتصادی رییس جمهورشون فرزین باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
35
پاسخ
تجارب ارزشمند داشت سر پست قبلی میماند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
18
پاسخ
چه شود
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
28
پاسخ
خب خداروشکر مطمین شدیم که هیچ تغییری ایجاد نمیخوان بکنند... این لجبازی با مردمه... کسی که باید توضیح بده و‌توبیخ بشه پست میگیره.. دولت غیر قابل اصلاح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
29
پاسخ
اگر فرزین توانمند و کارآمد بود چرا رفت؟!!! اگر مقصر و ناکارآمد بود چرا بلافاصله دستیار رئیس جمهور شد؟!!! جناب پزشکیان به ریش مردم می خندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
21
پاسخ
فرزین دقیقا کاری رو که بهش گفتن انجام داده حالا نوبت همتیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
18
پاسخ
دولت مثل همیشه داره هیئتی اداره میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
9
پاسخ
حداقل چند روز مرخصی به فرزین می دادی تا یک کمی فکر کند، شاید سر عقل بیاید.
