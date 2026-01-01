واکنش تند ترامپ به مهاجرت جورج کلونی به فرانسه
به گزارش تابناک به نقل از فارس، ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «جورج و امل کلونی، که از بدترین پیشبینیکنندگان سیاسی تاریخ هستند، رسماً شهروند فرانسه شدهاند؛ کشوری که متأسفانه بهدلیل مدیریت فاجعهبار مهاجرت، درست مثل وضعیتی که ما در دوران جو بایدن خوابآلود داشتیم، با یک بحران بزرگ جرم و جنایت روبروست.»
این واکنش تند ترامپ پس از آن مطرح شد که رسانهها اخیراً گزارش کردند که کلونی، بازیگر سرشناس هالیوود، به همراه همسرش امل کلونی و دو فرزندشان، تابعیت فرانسه را دریافت کردهاند. این بازیگر آمریکایی که اکنون تابعیت دوگانه آمریکا–فرانسه را دارد، تأکید کرده است که یکی از اصلیترین دلایل انتخاب فرانسه برای زندگی خانوادگی، فقدان مزاحمتهای رسانهای برای فرزندانش است. او گفت: اینجا از بچهها عکس نمیگیرند. هیچ پاپاراتزی پشت در مدرسهها کمین نکرده است. این برای ما اولویت شماره یک است.
پیش از آن روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرده بود که در ادامه فشارهای دولت آمریکا بر حقوقدانانی که با پروندههای بررسی جنایات جنگی در غزه همکاری میکنند، ممکن است امل کلونی، همسر بازیگر مشهور آمریکایی جورج کلونی، از ورود به این کشور منع شود. در آن گزارش آمده بود که امل کلونی، وکیل بینالمللی حقوق بشر، در میان گروهی از وکلای ارشد انگلیس قرار دارد که به آنها «هشدار» داده شده ممکن است بهزودی با تحریمهایی مواجه شوند که امکان ورود آنان به آمریکا را تحتتأثیر قرار خواهد داد. طبق این گزارش، دفتر امور خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا این هشدار را به وکلا داده است؛ علت هشدار، نقش این وکلا در ارائه مشاوره به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) درباره تحقیقات مرتبط با نسلکشی اسرائیل در غزه بوده است. افزون بر همسر کلونی، چندین وکیل دیگر انگلیسی که در پروندههای مشابه فعالیت داشتهاند نیز چنین هشدارهایی دریافت کردهاند.