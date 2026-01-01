به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، ارتفاعات قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، بارش برف و باران و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: جمعه سامانه بارشی از شمال غرب کشور وارد خواهد شد که طی روز جمعه به تدریج در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، همدان، مرکزی، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات غربی اصفهان و قم، ابرناکی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: این شرایط شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، نوار شمالی کشور، ارتفاعات زاگرس مرکزی و یکشنبه در شمال شرق، شرق و برخی مناطق مرکزی کشور ادامه خواهد داشت.

ضیائیان ادامه داد: از روز جمعه با شمالی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، ابرناکی، بارش باران، وزش باد شدید، کاهش دما و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود که شنبه نیز ادامه دارد و به تدریج از روز یکشنبه از سمت غرب، ابرناکی و بارش کاهش خواهد یافت.

وی گفت: شنبه در برخی مناطق مرکزی کشور و روز یکشنبه در شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود و امروز در غالب مناطق کشور روند افزایش دما پیش بینی می‌شود و از روز جمعه در شمال غرب و غرب و طی روز شنبه در شمال شرق، سواحل دریای خزر، نواحی مرکزی و جنوب غرب و یکشنبه در شرق و جنوب شرق کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

