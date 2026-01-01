صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی جدید به استان‌ها خبر داد.
سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، ارتفاعات قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، بارش برف و باران و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: جمعه سامانه بارشی از شمال غرب کشور وارد خواهد شد که طی روز جمعه به تدریج در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، همدان، مرکزی، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات غربی اصفهان و قم، ابرناکی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: این شرایط شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، نوار شمالی کشور، ارتفاعات زاگرس مرکزی و یکشنبه در شمال شرق، شرق و برخی مناطق مرکزی کشور ادامه خواهد داشت.

ضیائیان ادامه داد: از روز جمعه با شمالی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، ابرناکی، بارش باران، وزش باد شدید، کاهش دما و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود که شنبه نیز ادامه دارد و به تدریج از روز یکشنبه از سمت غرب، ابرناکی و بارش کاهش خواهد یافت.

وی گفت: شنبه در برخی مناطق مرکزی کشور و روز یکشنبه در شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود و امروز در غالب مناطق کشور روند افزایش دما پیش بینی می‌شود و از روز جمعه در شمال غرب و غرب و طی روز شنبه در شمال شرق، سواحل دریای خزر، نواحی مرکزی و جنوب غرب و یکشنبه در شرق و جنوب شرق کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

