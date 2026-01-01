عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه مهم این کمیسیون با حضور وزیر دفاع گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ارتش و سپاه به سطحی از آمادگی و تجهیز رسیده‌اند که در صورت هرگونه تعرض احتمالی دشمن، پاسخ جمهوری اسلامی ایران مشابه جنگ‌های گذشته نخواهد بود و معادلات جنگ با محاسبات جدیدی تعریف شده است.

مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در تشریح نشست اعضای این کمیسیون با حضور وزیر دفاع و همچنین توییت اخیرش، اظهار کرد: روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای داشتیم و جلسه مهمی بود.

وی با بیان اینکه مفاد جلسه محرمانه است، افزود: ارتش و سپاه به گونه‌ای آماده و مجهز شده‌اند که در هنگام تعرض احتمالی دشمن، پاسخ‌ها مانند دفعات گذشته نخواهد بود و ان‌شاءالله پاسخ‌ها دقیق‌تر، گسترده‌تر و پرحجم‌تر خواهد بود.

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالاتی پیرامون تویتش در شبکه ایکس گفت: برخی این سوال را مطرح می‌کنند که مقصود از عبارتی که بنده به کار بردم و آن را «نسبتاً پیش‌دستانه» توصیف کردم چیست؟ این یک نسبت میان جنگ شناختی و تهدیدات واقعی است و جمهوری اسلامی ایران مانند جنگ‌های ۱۲ روزه سابق نخواهد جنگید.

زارعی تاکید کرد: برداشت بنده از مجموعه گزارش‌های بسیار خوبی که ارائه شد این است که جمهوری اسلامی این بار، میان نیت ذهنی دشمن، اهداف احتمالی دشمن، توانایی‌ها و تجهیزات خودمان و همچنین تغییر معادلات جنگ، این موارد را به‌ صورت دیالکتیکی و به شکلی خاص مورد محاسبه قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تهدیدات ترامپ و نتانیاهو نیز در واقع تهدیداتی نخ‌نما شده است افزود: این افراد پرونده مهمی در ارتباط با قاچاق جنسی دارند و در افکار عمومی غرب، به‌ویژه در آمریکا، مورد انزجار واقع شده‌اند؛ موضوعی که در تاریخ سیاستمداران آمریکا سابقه ندارد.

زارعی افزود: اما اینکه تهدیدات از سوی ایرانی‌ها جدی گرفته می‌شود، باید تأکید کنم که ما همه تهدیدات را جدی می‌گیریم. بر اساس شناختی که از نیروهای دفاعی و نظامی خودمان پیدا کرده‌ایم و به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، اکنون در وضعیتی قرار داریم که با توجه به اخباری که بنده در جلسه روز گذشته کمیسیون با وزیر دفاع شاهد آن بودم، می‌توانم ادعا کنم لحظه‌ای نیست که به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فکر نکنیم.

وی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که دو طرف به این صورت هستند؛ لحظه‌ای نیست که ما به آن‌ها فکر نکنیم. آن‌ها افکار پلید دارند و ما افکار متعالی برای دفاع ملی داریم.

