صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد:

توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره توییت جنجالی‌اش / پاسخ ایران به هرگونه تعرض احتمالی متفاوت از گذشته خواهد بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه مهم این کمیسیون با حضور وزیر دفاع گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ارتش و سپاه به سطحی از آمادگی و تجهیز رسیده‌اند که در صورت هرگونه تعرض احتمالی دشمن، پاسخ جمهوری اسلامی ایران مشابه جنگ‌های گذشته نخواهد بود و معادلات جنگ با محاسبات جدیدی تعریف شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۳۰
| |
35388 بازدید
|
۴۸

پاسخ ایران به هرگونه تعرض احتمالی متفاوت از گذشته، دقیق‌تر، گسترده‌تر و پرحجم‌تر خواهد بود

مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در تشریح نشست اعضای این کمیسیون با حضور وزیر دفاع و همچنین توییت اخیرش، اظهار کرد: روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای داشتیم و  جلسه مهمی بود. 

وی با بیان اینکه مفاد جلسه محرمانه است، افزود: ارتش و سپاه به گونه‌ای آماده و مجهز شده‌اند که در هنگام تعرض احتمالی دشمن، پاسخ‌ها مانند دفعات گذشته نخواهد بود و ان‌شاءالله پاسخ‌ها دقیق‌تر، گسترده‌تر و پرحجم‌تر خواهد بود.

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالاتی پیرامون تویتش در شبکه ایکس گفت: برخی این سوال را مطرح می‌کنند که مقصود از عبارتی که بنده به کار بردم و آن را «نسبتاً پیش‌دستانه» توصیف کردم چیست؟  این یک نسبت میان جنگ شناختی و تهدیدات واقعی است و جمهوری اسلامی ایران مانند جنگ‌های ۱۲ روزه سابق نخواهد جنگید.

زارعی تاکید کرد: برداشت بنده از مجموعه گزارش‌های بسیار خوبی که ارائه شد این است که جمهوری اسلامی این بار، میان نیت ذهنی دشمن، اهداف احتمالی دشمن، توانایی‌ها و تجهیزات خودمان و همچنین تغییر معادلات جنگ، این موارد را به‌ صورت دیالکتیکی و به شکلی خاص مورد محاسبه قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تهدیدات ترامپ و نتانیاهو نیز در واقع تهدیداتی نخ‌نما شده است افزود: این افراد پرونده مهمی در ارتباط با قاچاق جنسی دارند و در افکار عمومی غرب، به‌ویژه در آمریکا، مورد انزجار واقع شده‌اند؛ موضوعی که در تاریخ سیاستمداران آمریکا سابقه ندارد.

زارعی افزود: اما اینکه تهدیدات از سوی ایرانی‌ها جدی گرفته می‌شود، باید تأکید کنم که ما همه تهدیدات را جدی می‌گیریم. بر اساس شناختی که از نیروهای دفاعی و نظامی خودمان پیدا کرده‌ایم و به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، اکنون در وضعیتی قرار داریم که با توجه به اخباری که بنده در جلسه روز گذشته کمیسیون با وزیر دفاع شاهد آن بودم، می‌توانم ادعا کنم لحظه‌ای نیست که به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فکر نکنیم.

وی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که دو طرف به این صورت هستند؛ لحظه‌ای نیست که ما به آن‌ها فکر نکنیم. آن‌ها افکار پلید دارند و ما افکار متعالی برای دفاع ملی داریم.

توضیحات مجتبی زارعی درباره توییت اخیرش /پاسخ ایران به هرگونه تعرض احتمالی متفاوت از گذشته، دقیق‌تر، گسترده‌تر و پرحجم‌تر خواهد بود

به گزارش تابناک مجتبی زارعی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد از جلسه این کمیسیون با حضور وزیر دفاع در توییتی در شبکه ایکس نوشت: این خبر تحلیلی من از جلسه‌ی امروز کمیسیون امنیت ملی با وزیر دفاع است.سپاه و ارتش طوری خودشان را برای ضربه‌ی نسبتاً پیش‌دستانه و همه‌جانبه و گسترده‌ی بعدی آماده و تجهیز کرده‌اند  که رئیس‌جمهور آمریکا و ژنرال‌های قوی آمریکایی از همین حالا کارگاه‌های تابوت‌سازی را برای شیفت دوم کاری تمدید کنند!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس دولت خبر فوری خبر فوری خبر فوری تابناک تابناک رژیم صهیونیستی ایران اسرائیل حمله جنگ
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ظریف: خودمان فرصت‌های ایران را می‌سوزانیم
دستور دولت به استانداران برای گفت‌وگو با بازاریان
روایت نماینده تهران از توئیت جنجالی درباره دوربین ایران در خانه نتانیاهو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۹
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۴۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
34
229
پاسخ
مسوولیت هرگونه تصمیم با شورای عالی امنیت ملی است.
امثال این فرد با حرف های بی موقع برای کشور ایجاد هزینه می کنند.
پاسخ ها
ASad
| United Arab Emirates |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
بچه ۹ ساله هم می فهمید کار فرزین عاقبتش اغتشاش است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
بازهم شعار
چرا برای تقویت پول ملی کاری نمیکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
همین اگر فردا خراب کاری بشه میگه شورای عالی هیچ کاره اس و اختیار نداره و نمیذارن کار کنه و دست و بالش بسته اس
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
159
70
پاسخ
دمشون گرم
بزنند ترامپ و نتایاهو را
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
152
35
پاسخ
با وضعیت پیش آمده احتمال دارد باز اسرائیل دوبار دچار اشتباه محاسبه بشود و حمله کند که ایران منتظر است این حمله بشود تا تاخیر در حمله به لبنان بشود یا احتمال دارد ایران برای جلو گیری از حمله به لبنان حمله پیش دستانه انجام بدهد و کمک لبنان برود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
معلوم هست که هیچ شناختی از ایرانیان نداری. ایرانیان وحشی نیستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
اشتباه محاسباتی رو زمانی میگن که به هدفشون نرسیده باشن
نه اینکه هم متخصصان و هم صنایع هسته ای رو نابود کرده باشن !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
لبنان وزیر امورخارجه را نپذیرفت و بر علیه ایران صحبت می کند
چرا باید ازش دفاع کنیم؟
ایرانییییییییی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
استاد تحلیلتون چقدر پر مغز بود...عین کارشناسای صدا و سیما حرف میزنی
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
!!!تحلیلی وقعااستراژیک بودمواظب باشیدلونرید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
لبنان رسما گفته به کا ما دخالت نکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
واقعا ؟چه ساده ای
ارش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
نه بابا .....
اکبر اسدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
3
23
پاسخ
جنگ هیچ برنده ای نخواهد داشت ،مسیولان بی کفایت را برکنار و کارها رابه اهلش بسپارید ،توان کشور را معطوف اقتصاد کنید خلاصه به حرف مردم گوش کنید تا دشمن مایوس شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
26
پاسخ
یک نفر باید به مسئولین باربط و بیربط توضیح بده که اینقدر حرف نزنید. میدان عمل همه چیز را مشخص میکند. مگر صهیونیستهای جنایتکار اینقدر در مورد برنامه های نظامی شان توضیح میدهند؟ اگر قصد ترساندن آنها را هم دارید که باید بگویم آنها خودشان خبر دارند بیشتر از شما.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
3
20
پاسخ
اگر اختیار داشتم در شرایطی جنگی دو دستور میدادم. 1. دیپلماتها کمتر حرف بزنند. 2. افراد بیربط در امور نظامی حرف نزنند. حرف زدن بلد نیستید حرف نزدن هم بلد نیستید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
22
پاسخ
امثال این فرد در صورت وقوع جنگ به پناهگاه شخصی فرار می کند و این نظامیان و مردم عادی هستند که متحمل زیان می شوند. ای کاش کسی جلوی این سخنرانی های بی پایه و اساس را بگیرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
19
پاسخ
حرف نزنید. در مورد پیشرفت های نظامی لطفا سکوت کنید. مثل همه جای دنیا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
3
پاسخ
ان شاءالله ؟ نسبتاً؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
3
26
پاسخ
قبل از جنگ ۱۲ روزه هم رجزهای زیادی شنیدیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005ezm
tabnak.ir/005ezm