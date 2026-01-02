صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مقتدایی در گفتگو با تابناک:

ایران برای همه سناریوها آماده است / صبر راهبردی مانع تشدید بحران در منطقه شده است

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد ایران با آمادگی کامل برای همه سناریوها، اتکا به توان داخلی و برخورداری از صبر راهبردی، ضمن دفاع مؤثر از خود، مانع از بروز یک بحران جدی و پرهزینه برای دشمنان در منطقه شده است.
ایران برای همه سناریوها آماده است / صبر راهبردی مانع تشدید بحران در منطقه شده است

عباس مقتدایی، نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تهدیدات و مواضع خصمانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های کشورهای مقتدر و هوشمند این است که هم برای دفاع از خود برنامه‌ریزی می‌کنند و هم آمادگی‌های خود را به حداکثر می‌رسانند. جریان جنگ ۱۲ روزه نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، زمانی که از پیش اعلام کرده بود برای همه سناریوها آماده است، در عمل نیز از آمادگی واقعی برخوردار بوده است.

وی افزود: روزهای پایانی جنگ ۱۲ روزه را قطعاً دشمنان ما به خاطر دارند؛ زمانی که درخواست توقف آتش از سوی آن‌ها مطرح شد و جمهوری اسلامی ایران با این شرط که ضربه آخر را وارد خواهد کرد، آن را پذیرفت.

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به خسارت‌های واردشده به کشور تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه خسارت‌هایی به کشور وارد شد، اما گزارش‌هایی که از نهادهای مسئول دریافت کردیم و مطالبی که در سطوح مختلف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه دادند، نشان می‌دهد اقداماتی که باید پس از جنگ انجام می‌شد، به‌ نحو شایسته انجام شده و آمادگی ایران برای دفاع از خود همچنان در کانون توجه قرار دارد.

مقتدایی ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران، از جمله سران رژیم صهیونیستی و آمریکا، به‌صورت مستمر تلاش می‌کنند با القای این گزاره که وضعیت «نه جنگ و نه صلح» می‌تواند از سوی آن‌ها به جنگ تبدیل شود، آرامش جامعه ایران را بر هم بزنند و آثار روانی منفی ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: ما در مقابل این فضاسازی‌ها تصریح می‌کنیم که ایران کشوری مقتدر، توانمند، با اراده و متکی به توان داخلی است. به باور بنده، هم ترامپ و هم نتانیاهو تاکنون بسیار خوش‌شانس بوده‌اند که صبر راهبردی، طمأنینه و آرامش جمهوری اسلامی ایران از گرفتار شدن آن‌ها در یک بحران جدی و پرهزینه در منطقه جلوگیری کرده است.

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: البته جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه از خود دفاع کرد، اما توانمندی، اراده، اقتدار و دانش بومی کشور که در بخش‌های مختلف بروز و ظهور یافته و آخرین نمونه آن ارسال ماهواره به فضا بود، نشان می‌دهد ایران کشوری نیست که هیجانی عمل کند؛ اما هر جا که لازم باشد، دست دشمن را قطع خواهد کرد و پای آن‌ها را از حرکت بازخواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌ویژه با توجه به اینکه آمریکایی‌ها اکنون با پایگاه‌هایی که در منطقه دارند عملاً همسایه ما محسوب می‌شوند، نشانه‌های موجود بیانگر آسیب‌پذیری بالای آن‌هاست. کسانی که در خانه شیشه‌ای نشسته‌اند، نباید ادعای سنگ‌پرانی داشته باشند و قطعاً اگر خطایی از سوی آن‌ها سر بزند، برایشان عبرت‌آموز خواهد بود.

