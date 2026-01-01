صفحه خبر لوگوبالا تابناک
طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، کلاس‌های این دانشگاه تا پایان هفته آینده مجازی خواهد شد.
دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان هفته آینده مجازی شد

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر صدور مجوز امکان مجازی شدن کلاس‌های آموزشی و همچنین پیرو مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، کلاس‌های دروس نظری دانشگاه فردوسی مشهد اعم از عادی و جبرانی از روز یکشنبه مورخ ۱۴ دی‌ماه تا پایان هفته به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

جلسات دفاع پایان نامه‌ها و رساله‌ها که از پیش برنامه ریزی شده اند به صورت حضوری برگزار می‌شود.

نحوه برگزاری دروس عملی و آزمایشگاهی متناسب با تشخیص دانشکده‌ها خواهد بود.

 

