نامه ایران به آژانس در پی تهدیدات اخیر آمریکا
نمایندگی دائم ایران در نامهای به مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به تهدید اخیر آمریکا علیه برنامه هستهای صلحآمیز ایران، نسبت به عواقب شدید آن برای رژیم جهانی عدم اشاعه هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۲۵
1400 بازدید
به گزارش تابناک، نمایندگی دائم ایران در آژانس در بخشی از این نامه تاکید کرده است: عادیسازی چنین تهدیدهایی، اعتبار آژانس را به خطر میاندازد و اعتماد بینالمللی ایجاد شده بر اساس کار راستیآزمایی آن را تضعیف میکند. چنین اقدامات بیملاحظهای باید محکوم شود و عاملان آن کاملاً پاسخگو باشند.
