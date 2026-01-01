صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نامه ایران به آژانس در پی تهدیدات اخیر آمریکا

نمایندگی دائم ایران در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به تهدید اخیر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نسبت به عواقب شدید آن برای رژیم جهانی عدم اشاعه هشدار داد. 
کد خبر: ۱۳۴۹۲۲۵
| |
1400 بازدید
نامه ایران به آژانس در پی تهدیدات اخیر آمریکا

به گزارش تابناک، نمایندگی دائم ایران در آژانس در بخشی از این نامه تاکید کرده است: عادی‌سازی چنین تهدیدهایی، اعتبار آژانس را به خطر می‌اندازد و اعتماد بین‌المللی ایجاد شده بر اساس کار راستی‌آزمایی آن را تضعیف می‌کند. چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای باید محکوم شود و عاملان آن کاملاً پاسخگو باشند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی نمایندگی ایران نامه آمریکا ترامپ تهدید جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش تند ترامپ به مهاجرت جورج کلونی به فرانسه
عدم توافق ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله به ایران!
گفتگوی نتانیاهو با ترامپ درباره حمله به ایران در سال ۲۰۲۶
وعده روسیه برای جلوگیری از احیای مکانیسم ماشه
نتانیاهو: به‌دنبال تشدید تنش با ایران نیستیم
واکنش دفتر رهبرانقلاب به اظهارات سخیف ترامپ
پزشکیان: تضعیف داخلی، بزرگ‌ترین تهدید برای ایران
مسکو: هرگونه تهدید علیه ایران عواقب سنگینی دارد
نامه به گوترش درباره گزافه‌گویی‌های ترامپ علیه ایران
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در کشورهای جهان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۵ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۱ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۶ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005ezh
tabnak.ir/005ezh