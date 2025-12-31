ماجرای صدای انفجار و پرواز بالگردها در مشهد
شنیده شدن صداهای انفجار و پرواز بالگردها روز جمعه در مشهد نگرانکننده نیست.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، روز جمعه ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ در اراضی کوهشار مشهد مانور ترکیبی تمامعیار مدیریت بحران با محوریت زلزله برگزار میشود.
در جریان این مانور، صداهای انفجار کنترلشده و پرواز بالگردها شنیده خواهد شد که کاملاً برنامهریزیشده و بیخطر است. همچنین محدودیتهای ترافیکی مقطعی در این محدوده اعمال میشود.
از شهروندان تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.
