تجربه یک بازیگر سرشناس از ترک اعتیاد

آنتونی هاپکینز بازیگر ۸۷ ساله با انتشار مطلبی در اینستاگرام به مناسبت پنج دهه پاکی از الکل، از هوادارانش خواست «زندگی را انتخاب کنند، نه خلاف آن را.»
کد خبر: ۱۳۴۹۲۱۷
| |
1602 بازدید
تجربه یک بازیگر سرشناس از ترک اعتیاد

به گزارش تابناک به نقل از بی‌بی‌سی، این بازیگر برنده دو جایزه اسکار که با بازی در فیلم «شیر در زمستان» محصول ۱۹۶۸ به شهرت رسید، پیش‌تر بارها درباره اعتیاد به الکل در سال‌های ابتدایی فعالیت حرفه‌ای‌اش صحبت کرده بود.

هاپکینز در این پیام که در شبکه‌های اجتماعی‌اش منتشر شد، به لحظه‌ای اشاره کرد که مسیر زندگی‌اش تغییر یافت و گفت: «کمک گرفتم و ۵۰ سال پیش، امروز، پایان آن دوران بود. بدون آن‌که بخواهم موعظه کنم، فقط آرزو دارم همه شما زندگی را انتخاب کنید، نه نقطه مقابلش.» 

این بازیگر خطاب به کسانی که ممکن است با مشکلات اعتیاد دست‌وپنجه نرم کنند، گفت:«پس اگر کسی آن بیرون هست که کمی درگیر زیاده‌روی است، بهتر است آن را جدی بگیرد؛ چون زندگی خیلی بهتر می‌شود.»

هاپکینز همچنین خطاب به کسانی که مسیر ترک را طی می‌کنند، توصیه کرد پاکی را یک روز در هر زمان پیش ببرند.

این بازیگر آمریکایی تاکنون دو بار برای بازی در فیلم‌های «سکوت بره‌ها» و «پدر» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده است.

از دیگر فیلم‌های سینمایی با نقش‌آفرینی او می‌توان «بازمانده روز» (۱۹۹۳)، «نیکسون» (۱۹۹۵)، »آمیستاد» (۱۹۹۷)، «مرد فیل‌نما» (۱۹۸۰)، «هواردز اند» (۱۹۹۲)، «دراکولای برام استوکر» (۱۹۹۲)، «سرزمین سایه‌ها» (۱۹۹۳)، «افسانه‌های خزان» (۱۹۹۴)، «با جو بلک آشنا شوید» (۱۹۹۸)، «نقاب زورو» (۱۹۹۸)، «ثور» (۲۰۱۱)، «ثور: دنیای تاریک» (۲۰۱۳)، «تبدیل‌شوندگان: آخرین شوالیه» (۲۰۱۷)، «ثور: رگناروک» (۲۰۱۷) و «دو پاپ» (۲۰۱۹) اشاره کرد.

آنتونی هاپکینز بازیگر بازیگر آمریکایی اعتیاد الکل ترک اعتیاد مشروبات الکلی
