تبریک پوتین برای سال نو میلادی با چاشنی پیروزی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پوتین در ابتدای این پیام گفت: «تمامی شهروندان کشور، برنامه‌ها و امیدهای خود را با میهن گره می‌زنند. البته هر یک از ما برنامه‌های شخصی، ویژه و منحصربه‌فرد خود را داریم اما این برنامه‌ها جدایی‌ناپذیر از سرنوشت میهن ما و از خواست صادقانه ما برای خدمت به آن است؛ چراکه ما مردم روسیه با هم هستیم.»

رئیس‌جمهور روسیه به‌طور جداگانه به شرکت‌کنندگان در عملیات ویژه نظامی علیه اوکراین تبریک گفت.

وی گفت: «فرارسیدن سال نو را به همه سربازان و فرماندهان‌مان تبریک می‌گویم! ما به شما و به پیروزی‌مان ایمان داریم!»

پوتین افزود: «شما مسئولیت مبارزه برای سرزمین مادری‌تان، برای حقیقت و عدالت را بر عهده گرفته‌اید. میلیون‌ها نفر در سراسر روسیه به شما اطمینان می‌دهم در این شب سال نو با شما هستند، به شما می‌اندیشند، نگران شما هستند و به شما امید دارند.»

وی همچنین تاکید کرد: «قدرت وحدت ما، حاکمیت و امنیت میهن، توسعه و آینده آن را تعیین می‌کند.»

رئیس‌جمهور روسیه برای شهروندان این کشور آرزوی سلامتی، شادی، تفاهم متقابل، رفاه و عشق الهام‌بخش کرد.

وی گفت: «دوستان عزیز! برای همه سلامتی و شادی، تفاهم و رفاه آرزو می‌کنم و البته عشق، که الهام‌بخش است.»