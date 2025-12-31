صفحه خبر لوگوبالا تابناک
موافقت اوکراین با واگذاری ۲۰ درصد خاکش به روسیه

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی از چشم‌پوشی مقامات اوکراین از ۲۰ درصد خاک این کشور در مقابل توقف جنگ با روسیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۰۵
21509 بازدید
موافقت اوکراین با واگذاری ۲۰ درصد خاکش به روسیه

به گزارش تابناک، روزنامه «نیویورک تایمز» روز چهارشنبه خبر داد که مقامات اوکراینی در جریان مذاکرات ماه مارس با مقامات آمریکایی برای نخستین بار با واگذاری ۲۰ درصد از خاک سرزمین‌شان به روسیه در مقابل دستیابی به توافق صلح موافقت کرده‌اند.

اوکراین در حالی سه سال جنگ با روسیه را ادامه داده که به کمک‌ها و حمایت‌های کشورهای غربی و آمریکا چشم دوخته بود. کی‌یف معتقد است که حمایت‌های غرب از این کشور در جنگ با روسیه کافی نبوده و اوکراین طی سه سال گذشته نه تنها نتوانسته سرزمین‌هایی را که از دست داده بود پس بگیرد بلکه طی این مدت مجبور شد از بخش بیشتری از خاک خود در مقابل پیشروی ارتش روسیه عقب‌نشینی کند.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، مقامات اوکراینی تنها خواستار آن شده‌اند که کنترل نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا به اوکراین بازگردد و همچنین روسیه از بخشی از منطقه خرسون عقب‌نشینی کند تا بندر نیکولایف همچنان برای اوکراین کارآیی داشته باشد.

برچسب ها
اوکراین زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه جنگ اوکراین توافق پایان جنگ
