یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از بازداشت ۷ نفر وابسته به گروهک‌های مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از بازداشت ۷ نفر وابسته به گروهک‌های مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.

به گفته این منبع، ۵ نفر با شبکه سلطنت‌طلبان آمریکا و ۲ نفر با گروهک‌های مستقر در اروپا در ارتباط بوده‌اند.

همچنین ۱۰۰ قبضه کلت کمری قاچاق که در پوشش کالای کوله‌بری وارد کشور شده بود، کشف و عوامل ورود سلاح‌ها بازداشت شدند.

طبق تحقیقات اولیه، ماموریت این افراد ایجاد خشونت در تجمعات اعتراضی عنوان شده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.