بازداشت ۷ عامل گروهک‌های معاند در تجمعات اخیر

یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از بازداشت ۷ نفر وابسته به گروهک‌های مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۰۲
| |
25437 بازدید
|
۱۸
بازداشت ۷ عامل گروهک‌های معاند در تجمعات اخیر

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از بازداشت ۷ نفر وابسته به گروهک‌های مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.

به گفته این منبع، ۵ نفر با شبکه سلطنت‌طلبان آمریکا و ۲ نفر با گروهک‌های مستقر در اروپا در ارتباط بوده‌اند.

همچنین ۱۰۰ قبضه کلت کمری قاچاق که در پوشش کالای کوله‌بری وارد کشور شده بود، کشف و عوامل ورود سلاح‌ها بازداشت شدند.

طبق تحقیقات اولیه، ماموریت این افراد ایجاد خشونت در تجمعات اعتراضی عنوان شده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
8
31
پاسخ
باز شروع شد....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
19
28
پاسخ
آزاد کنید آزاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
46
23
پاسخ
این ها خائن رو اعدام کنید این بساط کولبری را جمع کنید کولبرها دارن اسلحه وارد کشور میکنند
ایران
|
United States of America
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
11
27
پاسخ
خوب کی چی؟؟؟
پیروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
20
39
پاسخ
جالبه مشکل دلارومعیشت چه ربطی به این افرادداره معانداسمی که خودتون روی این افرادمیزارید
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
37
21
پاسخ
انشاا... اینان وامثال این وطن فروشها محاکمه و مجازات بشوند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
32
20
پاسخ
هزار بار دلسوزان هشدار دادند کوله بری پوششی برای اعمال تروریستی است ولی سیاسیون برای منافع شخصی خود منافع کشور ومبت را نادیده گرفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
5
34
پاسخ
دلار و طلا کی ارزون میشه؟
س
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
16
40
پاسخ
نمیدونم چرا حس میکنم این خبر دروغه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
37
21
پاسخ
این اعتراضات زود به پایان می‌رسد ولی یادمان باشد دشمنان ایران باز یک سناریویی جدید برای ملت ایران می کشند
