بازداشت ۷ عامل گروهکهای معاند در تجمعات اخیر
یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از بازداشت ۷ نفر وابسته به گروهکهای مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.
عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از بازداشت ۷ نفر وابسته به گروهکهای مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.
به گفته این منبع، ۵ نفر با شبکه سلطنتطلبان آمریکا و ۲ نفر با گروهکهای مستقر در اروپا در ارتباط بودهاند.
همچنین ۱۰۰ قبضه کلت کمری قاچاق که در پوشش کالای کولهبری وارد کشور شده بود، کشف و عوامل ورود سلاحها بازداشت شدند.
طبق تحقیقات اولیه، ماموریت این افراد ایجاد خشونت در تجمعات اعتراضی عنوان شده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
این ها خائن رو اعدام کنید این بساط کولبری را جمع کنید کولبرها دارن اسلحه وارد کشور میکنند
جالبه مشکل دلارومعیشت چه ربطی به این افرادداره معانداسمی که خودتون روی این افرادمیزارید
هزار بار دلسوزان هشدار دادند کوله بری پوششی برای اعمال تروریستی است ولی سیاسیون برای منافع شخصی خود منافع کشور ومبت را نادیده گرفتند
