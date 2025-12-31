صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تقویت همکاری‌های تهران و ایروان

نخستین نشست بررسی همکاری‌های ایران و ارمنستان در زمینه پالایش و تجارت فرآورده‌های نفتی به‌صورت برخط برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۹۸
| |
379 بازدید

تقویت همکاری‌های تهران و ایروان

به گزارش گزوه انرژی تابناک به نقل از شانا، نخستین نشست بررسی همکاری‌های ایران و ارمنستان در زمینه پالایش و تجارت فرآورده‌های نفتی، دوشنبه (هشتم دی) به ریاست مصطفی برزگر، مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و مریم مانوکیان، رئیس شورای حمایت روابط تجاری بین‌المللی ارمنستان با هدف پیگیری توافق‌ها و مذاکرات یک سال اخیر میان مقامات دو کشور، به‌صورت مجازی برگزار شد.

نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، نمایندگان سفارت ایران در ایروان و بخش‌های دولتی و خصوصی ارمنستان در این نشست حضور داشتند و همکاری‌های همه‌جانبه میان ایران و ارمنستان در حوزه صنعت نفت را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

در این نشست، نحوه همکاری در ساخت پالایشگاه و چالش‌های موجود و همچنین توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به ارمنستان با حضور بخش خصوصی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نقشه‌راه روشنی برای اقدام‌های آتی و پیگیری‌های جدی ترسیم شد.

تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی همکاری‌های آتی میان ایران و ارمنستان

در پایان این نشست، تشکیل یک کارگروه تخصصی و فنی برای بررسی همکاری‌های آتی در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ به تصویب رسید.

ایران و ارمنستان به عنوان کشورهای همسایه، همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه تبادل انرژی و تهاتر گاز و برق دارند که به افزایش امنیت انرژی دو کشور کمک می‌کند.

مقام‌های ایران و ارمنستان همچنین از توسعه همکاری‌ها در حوزه تجارت فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و توسعه زیرساخت‌های انرژی حمایت می‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایروان ارمنستان تهران پالایش فراورده های نفتی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005ezG
tabnak.ir/005ezG