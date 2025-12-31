تقویت همکاریهای تهران و ایروان
به گزارش گزوه انرژی تابناک به نقل از شانا، نخستین نشست بررسی همکاریهای ایران و ارمنستان در زمینه پالایش و تجارت فرآوردههای نفتی، دوشنبه (هشتم دی) به ریاست مصطفی برزگر، مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترکالمنافع معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت و مریم مانوکیان، رئیس شورای حمایت روابط تجاری بینالمللی ارمنستان با هدف پیگیری توافقها و مذاکرات یک سال اخیر میان مقامات دو کشور، بهصورت مجازی برگزار شد.
نمایندگان معاونت برنامهریزی وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، نمایندگان سفارت ایران در ایروان و بخشهای دولتی و خصوصی ارمنستان در این نشست حضور داشتند و همکاریهای همهجانبه میان ایران و ارمنستان در حوزه صنعت نفت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این نشست، نحوه همکاری در ساخت پالایشگاه و چالشهای موجود و همچنین توسعه صادرات فرآوردههای نفتی ایران به ارمنستان با حضور بخش خصوصی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نقشهراه روشنی برای اقدامهای آتی و پیگیریهای جدی ترسیم شد.
تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی همکاریهای آتی میان ایران و ارمنستان
در پایان این نشست، تشکیل یک کارگروه تخصصی و فنی برای بررسی همکاریهای آتی در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ به تصویب رسید.
ایران و ارمنستان به عنوان کشورهای همسایه، همکاریهای گستردهای در زمینه تبادل انرژی و تهاتر گاز و برق دارند که به افزایش امنیت انرژی دو کشور کمک میکند.
مقامهای ایران و ارمنستان همچنین از توسعه همکاریها در حوزه تجارت فرآوردههای نفتی، سرمایهگذاری مشترک در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و توسعه زیرساختهای انرژی حمایت میکنند.