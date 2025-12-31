حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در شمال مسکو
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اوکراین در طول سال ۲۰۲۵ کارزار حملات خود علیه تاسیسات نفتی در داخل روسیه و سرزمینهای تحت اشغال روسیه را تشدید کرده است.
به گفته این منبع، در آخرین عملیات اوکراین، یک انبار بزرگ نفت در شهر «ریبینسک» هدف قرار داده شده است؛ شهری که در ۱۶۰ مایلی شمال مسکو و در استان «یراسلاول» قرار دارد.
این منبع افزود که این تاسیسات توسط «روسرزِرو» اداره میشود؛ نهادی دولتی که مسئول انبار کردن کالاها برای مواقع بحران است.
ویدئوهایی که با کییف ایندیپندنت به اشتراک گذاشته شدهاند، ظاهرا آتشسوزی گسترده و ستونهایی از دود سیاه را نشان میدهند که از محل ادعایی حمله به هوا برخاسته است. کییف ایندیپندنت نتوانست این ادعاها را بهطور مستقل راستیآزمایی کند.
یک منبع داخل سرویس امنیتی اوکراین به کییف ایندیپندنت گفت: «سرویس امنیتی اوکراین با دقت به قطع زنجیرههای تامین فرآوردههای نفتی روسیه ادامه میدهد. این کار سیستماتیک در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت.»
پیشتر اداره اطلاعات نظامی اوکراین نیز ادعا کرده بود که در حملهای جداگانه یک پالایشگاه بزرگ نفت را در ساحل دریای سیاه روسیه هدف قرار داده و به خطوط لوله و دیگر تجهیزات آسیب وارد کرده است.