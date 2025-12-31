یکی از مشاوران دفتر ریاست جمهوری خبر استعفای معاون اول رئیس‌جمهور را که چندی پیش مطرح شده بود، تأیید کرد و گفت: این درخواست ایشان مورد قبول واقع نشد.

عارف استعفا کرده بود، اما پذیرفته نشد

به گزارش تابناک، علی‌اصغر شفیعیان، مشاور دفتر ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«یادآوری استعفای چهار وزیر کابینه‌ی قبل در دو سال: عبدالملکی (کار)، نوری (آ. پ)، سجادی (ورزش)، اوجی (نفت/پذیرفته نشد).

اما در لیست زیر: ۱. عارف پذیرفته نشد، فرزین شد، علت ظریف و اوحدی را که در جریانید. ۲. باقی عضو کابینه نبودند. ضمنا سنایی «معاون دفتر» است.