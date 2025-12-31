عارف استعفا کرده بود، اما پذیرفته نشد
یکی از مشاوران دفتر ریاست جمهوری خبر استعفای معاون اول رئیسجمهور را که چندی پیش مطرح شده بود، تأیید کرد و گفت: این درخواست ایشان مورد قبول واقع نشد.
به گزارش تابناک، علیاصغر شفیعیان، مشاور دفتر ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«یادآوری استعفای چهار وزیر کابینهی قبل در دو سال: عبدالملکی (کار)، نوری (آ. پ)، سجادی (ورزش)، اوجی (نفت/پذیرفته نشد).
اما در لیست زیر: ۱. عارف پذیرفته نشد، فرزین شد، علت ظریف و اوحدی را که در جریانید. ۲. باقی عضو کابینه نبودند. ضمنا سنایی «معاون دفتر» است.
