گفتگوی نتانیاهو با ترامپ درباره حمله به ایران در سال ۲۰۲۶
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، جنگ دیگری با ایران میتواند منطقهای را که پس از دو سال بحران به دنبال ثبات است، بیش از پیش متزلزل کند.
ترامپ و نتانیاهو هر دو ادعا کردهاند که جنگ ۱۲ روزه با ایران در ماه ژوئن یک موفقیت عظیم بوده است. این در حالی است که حملات موشکی گسترده تهران علیه سرزمینهای اشغالی خسارت سنگینی به رژیم وارد کرد و تل آویو را مجبور کرد که درخواست آتشبس ارائه دهد.
با این حال نتانیاهو استدلال کرده که ممکن است حملات بیشتری برای جلوگیری از بازسازی قابلیتهای هستهای و موشکی تهران لازم باشد.
مقامهای ایرانی هشدار دادهاند که هرگونه تجاوز از سوی واشنگتن و تل آویو با پاسخی سختتر و کوبندهتر نسبت به دور قبلی درگیریها مواجه خواهد شد.
ترامپ پس از دیدارِ روز دوشنبه با نتانیاهو گفت که اگر ایران سعی کند برنامه هستهای خود را از نو بسازد، ایالات متحده مجدداً آن را نابود خواهد کرد. او همچنین گفت که ترجیح میدهد با تهران به یک توافق هستهای برسد.
«شنیدهام که ایران دوباره در تلاش برای ایجاد [قابلیتهای هستهای] است، و اگر چنین باشد، ما باید آنها را سرنگون کنیم. ما آنها را سرنگون خواهیم کرد. ما آنها را از پا در خواهیم آورد.»
رئیس جمهور آمریکا افزود: اما امیدوارم این اتفاق نیفتد. من شنیدهام که ایران میخواهد معامله کند. آنها میخواهند معامله کنند – این خیلی هوشمندانهتر است.
ترامپ خاطرنشان کرد که حتی اگر تهران برنامه هستهای خود را از سر نگیرد، از حملات اسرائیل علیه ایران برای از نابودی تأسیسات تولید موشکهای بالستیک حمایت خواهد کرد.
در واکنش به تهدیدهای ترامپ، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران،در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که «پاسخ جمهوری اسلامی به هرگونه تجاوز سخت و پشیمانکننده خواهد بود».
این مقام آمریکایی گفت اگر آمریکا شاهد برداشتن گامهای واقعی و قابلتأیید ایران برای بازسازی برنامه هستهای خود باشد، ترامپ احتمالاً از «دور دوم» [حملات] حمایت خواهد کرد، اما «تنش بر سر توافق بر سر معنای بازسازی خواهد بود».
ادعاهای مکرر ترامپ مبنی بر اینکه برنامه هستهای ایران توسط واشنگتن نابود شده است، توجیه دستور حملات جدید یا اعطای چراغ سبز به نتانیاهو برای انجام این کار را دشوارتر میسازد.
در حالی که آمریکا فقط به تأسیسات هستهای تهران حمله کرد، اسرائیل امکان نظامی و مسکونی را نیز هدف قرار داد که منجر به شهادت بیش از هزار نفر، از جمله زنان و کودکان، شد.
نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی در هفتههای اخیر زنگ خطر را در مورد بازسازی برنامه موشکی ایران به صدا درآوردهاند.
تهران بارها تأکید دارد که قدرت نظامیاش قابل مذاکره نیست و برنامه موشکی و پهپادیاش صرفاً جنبههای دفاعی دارد برای دفاع از تمامیت ارضی ایران است.
منابع مطلع گفتند که در این دیدار، نتانیاهو درباره وضعیت برنامه هستهای ایران گفتوگو کرد و نگرانیهای اسرائیل در مورد برنامه موشکی تهران را با ترامپ در میان گذاشت.
این مقام آمریکایی گفت ترامپ و نتانیاهو بر سر هیچ جدول زمانی مشخص، آستانه و چارچوب یا تفاهم دقیقی درباره اقدام نظامی آتی به توافق نرسیدند.
برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی معتقدند که محتملترین جرقه برای جنگ اسرائیل و ایران در کوتاهمدت، اشتباه محاسباتی است – یعنی تلاش یک طرف برای پیشگیری از حمله احتمالی طرف دیگر.
وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی در نامهای به همتایان خود اعلام کرده است که تهران «در پاسخ قاطع و پشیمانکننده به هرگونه تعرضی تردید نخواهد کرد».