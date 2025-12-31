قزوین پنجشنبه تعطیل شد
به گزارش تابناک، جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان قزوین گفت: با توجه به گزارش ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین پنج تا هشت درجه سانتیگراد و استقرار توده هوای سرد در سطح استان، دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشعالی تعطیل خواهند بود.
جواد حقلطفی اظهار کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی استان قزوین در روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام میشوند.
وی افزود: کلیه مدارس استان نیز تعطیل بوده و مدارسی که در روزهای پنجشنبه کلاسهای آموزشی برگزار میکردند، مشمول این تعطیلی هستند. همچنین مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش در این روز تعطیل خواهند بود.
معاون استاندار در خصوص وضعیت امتحانات تصریح کرد: بر اساس شیوهنامه ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمانبندیشده برگزار میشود؛ اما امتحانات داخلی مدارس به زمان دیگری موکول شده و تاریخ جدید برگزاری، از طریق مدارس به اطلاع دانشآموزان و اولیا خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین در روز چهارشنبه ۱۰ دی، حقلطفی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاهها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان قزوین در پایان یادآور شد: خدمات بانکی نیز از طریق شعب کشیک بانکها در سراسر استان قزوین به شهروندان ارائه خواهد شد.