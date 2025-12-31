صفحه خبر لوگوبالا تابناک
جزئیات تماس تلفنی عراقچی و وزیر خارجه بحرین

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و بحرین درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند.
جزئیات تماس تلفنی عراقچی و وزیر خارجه بحرین

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تنش‌های فزاینده در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشورهای منطقه برای حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور شد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را از مسیر گفتگو میان همه گروه‌های یمنی میسر می‌داند.

وزیر خارجه بحرین ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه را مورد تاکید قرار داد.

وزرای امور خارجه ایران و بحرین ابراز امیدواری کردند که تلاش‌های موجود منجر به حل مشکلات موجود و حفظ یکپارچگی یمن و تحکیم ثبات در این کشور منجر گردد.

