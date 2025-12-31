دستور درباره ۵ مرزنشین مفقودی در برف و کولاک اشنویه

۵ شهروند مرزنشین با گذشت ۵ روز، همچنان در ارتفاعات صعب‌العبور اشنویه محصور در برف و کولاک در پناهگاهی طبیعی به امید نجات زنده مانده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پس از دستور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به نیروهای امدادی برای استفاده از تمامی امکانات برای نجات ۵ مرزشنین گیرافتاده در ارتفاعات مرزی ایران و عراق، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی گفت: با وجود تلاش امدادگران تا این لحظه امکان دسترسی هوایی و زمینی نیروهای امدادی به شهروندان محصور در برف و کولاک ارتفاعات اشنویه میسر نشده است.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران تخصصی کوهستان جمعیت هلال احمر با همکاری سایر نهادها آماده هستند تا به محض آرام شدن شرایط جوی عملیات جست‌وجو و نجات را از سر بگیرند. همچنین با اطلاع و هماهنگی با کشور همسایه، نیروهای امدادی هلال احمر عراق نیز جهت مشارکت در عملیات آماده همکاری هستند.

وی ادامه داد: حال این ۵ نفر مساعد است و آن‌ها توانسته‌اند در جان‌پناهی طبیعی ساکن شوند و البته غذا و آب کافی به همراه دارند.

افراد گیرافتاده در برف و کولاک کوهستان مرزی ایران با عراق، ساکنان روستای میرآباد اشنویه هستند که ۵ روز پیش علیرغم هشدارهای هواشناسی برای چرای دام به ارتفاعات مرزی رفته بودند و پس از آغاز بارش شدید برف و کولاک و وقوع طوفان در پناهگاهی طبیعی محصور شدند.