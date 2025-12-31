صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستور درباره ۵ مرزنشین مفقودی در برف و کولاک اشنویه

۵ شهروند مرزنشین با گذشت ۵ روز، همچنان در ارتفاعات صعب‌العبور اشنویه محصور در برف و کولاک در پناهگاهی طبیعی به امید نجات زنده مانده‌اند.
دستور درباره ۵ مرزنشین مفقودی در برف و کولاک اشنویه

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پس از دستور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به نیروهای امدادی برای استفاده از تمامی امکانات برای نجات ۵ مرزشنین گیرافتاده در ارتفاعات مرزی ایران و عراق، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی گفت: با وجود تلاش امدادگران تا این لحظه امکان دسترسی هوایی و زمینی نیروهای امدادی به شهروندان محصور در برف و کولاک ارتفاعات اشنویه میسر نشده است.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران تخصصی کوهستان جمعیت هلال احمر با همکاری سایر نهادها آماده هستند تا به محض آرام شدن شرایط جوی عملیات جست‌وجو و نجات را از سر بگیرند. همچنین با اطلاع و هماهنگی با کشور همسایه، نیروهای امدادی هلال احمر عراق نیز جهت مشارکت در عملیات آماده همکاری هستند.

وی ادامه داد: حال این ۵ نفر مساعد است و آن‌ها توانسته‌اند در جان‌پناهی طبیعی ساکن شوند و البته غذا و آب کافی به همراه دارند.

افراد گیرافتاده در برف و کولاک کوهستان مرزی ایران با عراق، ساکنان روستای میرآباد اشنویه هستند که ۵ روز پیش علیرغم هشدارهای هواشناسی برای چرای دام به ارتفاعات مرزی رفته بودند و پس از آغاز بارش شدید برف و کولاک و وقوع طوفان در پناهگاهی طبیعی محصور شدند.

