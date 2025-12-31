غرق شدن ۱۰ لنج ماهیگیری در طوفان سواحل چابهار

به گزارش تابناک، شب گذشته، سواحل چابهار درگیر طوفانی شدید و خسارت‌بار شد که در نتیجه آن بیش از ۱۰ لنج ماهیگیری غرق شدند.

این حادثه، زندگی دریانوردان و معیشت خانواده‌های آنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از صیادان در شرایط اضطراری و بحرانی به سر می‌برند.

گفتنی است، طوفان سهمگین تندری در نخستین ساعات روز سه‌شنبه، شهر بندر چابهار را با قدرتی کم‌سابقه درنوردید. طبق آمارهای رسمی، سرعت وزش باد در این منطقه به ۹۷ کیلومتر بر ساعت رسید که یک رکورد جدید برای این فصل محسوب می‌شود.