صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

غرق شدن ۱۰ لنج ماهیگیری در طوفان سواحل چابهار

بیش از ۱۰ لنج ماهیگیری در طوفان سهمگین در سواحل چابهار غرق شدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۷۵
| |
1580 بازدید
غرق شدن ۱۰ لنج ماهیگیری در طوفان سواحل چابهار

به گزارش تابناک، شب گذشته، سواحل چابهار درگیر طوفانی شدید و خسارت‌بار شد که در نتیجه آن بیش از ۱۰ لنج ماهیگیری غرق شدند.

این حادثه، زندگی دریانوردان و معیشت خانواده‌های آنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از صیادان در شرایط اضطراری و بحرانی به سر می‌برند.

گفتنی است، طوفان سهمگین تندری در نخستین ساعات روز سه‌شنبه، شهر بندر چابهار را با قدرتی کم‌سابقه درنوردید. طبق آمارهای رسمی، سرعت وزش باد در این منطقه به ۹۷ کیلومتر بر ساعت رسید که یک رکورد جدید برای این فصل محسوب می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چابهار طوفان سواحل لنج لنج صیادی غرق شدن ماهیگیران
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ فجیع دو نفر در دریای چابهار
نجات لنج تجاری از غرق شدن در کنگان
کشف پیکر چهارمین ملوان لنج حادثه دیده در چابهار
غرق شدن لنج باری در نزدیکی اسکله بهمن قشم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005eyt
tabnak.ir/005eyt