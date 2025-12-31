جزئیات شکایت استقلال و تراکتور از بازیکن ملوان
به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از دیدار روز گذشته ملوان مقابل تراکتور که در ورزشگاه یادگار امام تبریز با تساوی بدون گل به پایان رسید، باشگاه تبریزی با ادعای غیرمجاز بودن سینا خادم پور از انزلیچیها به کمیته انضباطی شکایت گرد.
این در حالی است که استقلال نیز پس از تساوی یک - یک مقابل شاگردان مازیار زارع در تهران با همین ادعا درباره بازیکن اسبق خود اقدام به ثبت شکایت از ملوان و خادمپور کرده است.
در شرایطی که حدود ۲۰ روز از ارسال این شکایت آبیپوشان پایتخت گذشته، هیچ ممانعتی از حضور خادمپور در بازیهای ملوان مقابل آلومینیوم اراک و تراکتور به عمل نیامده است.
از طرفی طبق پیگیریها خادمپور از اول مهر ۱۴۰۴ بهعنوان بازیکن سرباز و با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح به عضویت ملوان درآمده و این مجوز ۱۸ماهه تا فروردین سال ۱۴۰۶ اعتبار دارد. حال باید دید کمیته انضباطی چه تصمیمی در خصوص شکایت استقلال و تراکتور خواهد گرفت اما به نظر میرسد باتوجهبه این مجوز، مشکل خاصی برای ملوان و خادم پور پیش نیاید. آن هم در شرایطی که هافبک سرباز انزلیچیها تاکنون ۱۱ بازی برای این تیم انجام داده است.